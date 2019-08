USR Satu Mare a demarat campania de strângere de semnături pentru candidatura lui Dan Barna la preşedinţie

USR Satu Mare a demarat, miercuri, campania de strângere de semnături pentru candidatura lui Dan Barna la preşedinţie, a anunţat preşedintele organizaţiei municipale, Radu Panait, într-o conferinţă de presă, anunță AGERPRES.

"Astăzi am început campania de semnături pentru alegerile prezidenţiale a lui Dan Barna preşedintele USR. Ne bucură faptul că majoritatea oamenilor vin să semneze cu uşurinţă, sunt alături de noi şi credem că vom avea un rezultat foarte bun la alegerile prezidenţiale. Noi credem că politicul trebuie să se implice activ în educaţia persoanelor, indiferent de vârstă sau profesia lor, pentru a ajunge să aibă o viziune clară şi corectă asupra economiei şi cum pot să fie parte din tot acest ecosistem economic", a declarat Radu Panait.

Deputatul USR Claudiu Năsui a spus că această campanie a început cu "o energie foarte pozitivă".

"Astăzi, la începutul de strângere de semnături pot să spun că avem un sentiment foarte pozitiv, oamenii vor să semneze, sunt receptivi. Iniţial nu ştiu despre ce e vorba şi când le spui USR-PLUS întorc capul şi spun: Da, semnez! Este o energie foarte pozitivă care se degajă aici în Satu Mare şi cred că la alegerile acestea prezidenţiale USR va face o mare surpriză, cred că Dan Barna nu doar că va intra în turul II, dar eu pariez pe el şi cred că o să câştige şi în turul II. Planetele par aliniate în sensul că românii vor schimbare, s-au săturat de aceleaşi ciorbe reîncălzite de fiecare dată, de aceleaşi feţe care nu propun niciodată nimic noi, zero curaj, zero viziune, a unei clase politice care n-a ştiut decât să administreze dezastrul de fiecare dată când e o criză, cum e acum cazul Caracal", a spus Claudiu Năsui.

Potrivit acestuia, USR îşi propune să strângă circa 300.000 de semnături la nivel naţional.

"Cifra este 200.000 de semnături, aşa cum am făcut anterior vizăm 300.000 ca să avem o marjă suficientă. Aş menţiona că noi chiar strângem semnăturile, o să ne vedeţi nu doar în Satu Mare, ci şi în alte oraşe. Ale noastre sunt reale. Ştiut că un partid a adus o listă pentru europarlamentare unde toate persoanele erau în ordine alfabetică, deci au întâlnit foarte interesant oamenii pe stradă", a mai spus Năsui.

Totodată, deputatul Cristina Prună a spus că există un "mare potenţial" în Satu Mare.

"Am mers un pic pe străzile oraşului şi am văzut foarte mare potenţial aici. De fapt, credem că putem să aducem o schimbare atât la alegerile prezidenţiale cât mai ales la cele locale şi parlamentare de anul viitor. Scorul pe care l-am obţinut aici, de 21,5% nu poate decât să confirme că oamenii doresc într-adevăr alţi oameni la conducere, chiar şi oameni care să administreze oraşul în interesul lor. Am avut o strângere de semnături de succes astăzi. USR alături de plus vor intra la guvernare în 2020, toate cifrele, toate sondajele ne arată lucrul acestea şi dorim deja un program de guvernare", a afirmat Cristina Prună.