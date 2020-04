USR: 'Şefa DSP Bacău a refuzat astăzi o donaţie de 100 de litri de dezinfectant pentru spitalele din oraş'

USR susţine că şefa DSP Bacău, Mihaela ARIM, a refuzat, fără nicio explicaţie, o donaţie de 100 de litri de dezinfectant pentru spitalele din oraş. Dezinfectantul a fost oferit de deputatul Lucian Viziteu, iar acesta afirmă că producătorul este autorizat iar produsul este avizat, potrivit news.ro.

”Inexplicabil. Şefa DSP Bacău a refuzat astăzi o donaţie de 100 de litri de dezinfectant pentru spitalele din oraş. Deputatul USR Lucian Viziteu face un apel la doamna Mihaela Arim să ofere o explicaţie pentru acest refuz, pentru că pe toate canalele media se vorbeşte despre o criză acută de materiale sanitare. Să sperăm că au dispărut lipsurile materiale din Bacău, iar refuzul nu este motivat de decizii politice”, a scris, joi seară, USR, pe pagina oficială de Facebook.

Formaţiunea a distribuit şi postarea deputatului Lucian Viziteu, care explică modul în care s-au derulat lucrurile.

Citește și: Victor Costache va ocupa o nouă funcție la Ministerul Sănătății

”Cu mâhnire am constatat azi că unii dintre cei care conduc instituţiile cheie din această perioadă de criză medicală nu prea îşi înţeleg menirea. De dimineaţă, am luat legătura cu producătorul de dezinfectant de suprafeţe din Bacău pentru a prelua 100 de litri, urmând ca produsul să fie donat către DSP Bacău şi către Ambulanţă pentru a fi împărţit acolo unde se consideră că este necesar. Din păcate, după ce specialiştii de la DSP, pentru care am toată admiraţia, au fost de acord, am primit un telefon prin care am fost informat că noua conducere a direcţiei nu este de acord cu donaţia, fără a mi se explica unde ar fi vreo problemă, în condiţiile în care producătorul este autorizat iar produsul este avizat”, a scris Viziteu pe Facebook.

Acesta a făcut un apel la şefa DSP să explice motvul refuzului.

”Fac un apel la doamna director Arim să vină şi cu o explicaţie pentru motivul refuzului, pentru că pe toate canalele media se vorbeşte despre o criză acută de materiale sanitare. M-aş bucura să ştiu că sub conducerea doamnei Arim au dispărut lipsurile materiale din instituţia pe care o conduce, iar refuzul nu este motivat de decizii politice”, a mai scris deputatul USR.

Potrivit ultimei raportări a Grupului de Comunicare Strategică, în judeţu Bacău s-au înregistrat 19 cazuri de infectare cu noul coronavirus.