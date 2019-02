USR va formula o plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva secretarului general al Camerei Deputaţilor

Uniunea Salvaţi România va formula o plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva secretarului general al Camerei Deputaţilor, Silvia-Claudia Mihalcea, şi o alta împotriva şefului Departamentului Legislativ al Camerei, Georgică Tobă, pentru fals în înscrisuri oficiale, privind semnăturile la iniţiativa cetăţenească "Fără penali în funcţii publice", scrie Agerpres.

"În acea notă de informare întocmită de un funcţionar de la Camera Deputaţilor este o cifră falsă, cifra de 591.000 de semnături este o cifră falsă şi pentru acest lucru vom formula o plângere penală împotriva celui care a redactat acel document pentru fals în înscrisuri oficiale. Faptul că şi-au depăşit prerogativele, faptul că nu aveau niciun atribut de a verifica aceste semnături - ei aveau obligaţia doar să le fotocopieze şi să trimită originalele la CCR -, faptul că şi-au depăşit prerogativele că au dat o informare falsă, care a stat la baza unor acuzaţii false, făcute împotriva semnatarilor şi împotriva celor care au contribuit la această iniţiativă cetăţenească, reprezintă un fapt foarte grav şi ne determină să formulăm plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva secretarului general al Camerei Deputaţilor pentru că lucrurile considerăm că nu sunt întâmplătoare. Considerăm că a fost o încercare de tergiversare a acestei iniţiative. Funcţionarul care a semnat această notă este şeful Departamentului Legislativ al Camerei Deputaţilor", a declarat deputatul USR Stelian Ion, la Parlament.



Liderul grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi România, Cristina Prună, a explicat că joi USR a avut o întâlnire cu Secretariatul General.



"Ieri în Bp s-a pus în discuţie trimiterea către CCR a iniţiativei fără penali în funcţii publice, această iniţiativă care a adunat peste un milion de semnături. Secretariatul General a făcut o notă privitoare la semnăturile care au fost depuse de către membrii Comitetului de Iniţiativă şi au constatat că au fost depuse doar 591.097 de semnături, dintre care aproape 94.000 ar avea ceva diferenţe, ştersături, pastă corectoare etc. Secretariatul General şi-a depăşit atribuţiile, ar fi trebuit doar să fotocopieze aceste semnături şi să le transmită mai departe către CCR. Am avut o discuţie de mai bine de o oră şi jumătate, în care am cerut clarificări, pentru că din perspectiva noastră cifrele puse în nota de informare (trimisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor - n.r.) au rolul de a sabota această iniţiativă cetăţenească şi de a arăta că numărul de semnături ar scădea sub prag, undeva la 479.000, lucru care este fals. Am cerut clarificări asupra acestei note şi aşteptăm din partea Secretariatului General să vină cu aceste clarificări, să le înainteze Biroului permanent. Noi am depus peste 900.000 de semnături la Camera Deputaţilor, din care peste 800.000 au fost semnături valide atestate de către primării, nu există niciun dubiu asupra veridicităţii şi validităţii acestei iniţiative cetăţeneşti care trebuie să ajungă la CCR", a spus Prună.

Întrebată ce s-a întâmplat cu diferenţa de la 900.000 până la 591.097, ea a răspuns: "Secretariatul General a considerat că acea diferenţă de aproape 300.000 nu este relevantă a fi menţionată în această notă, pentru că acelea erau semnături fără neconcordanţe şi atunci vedem că nu s-a spus tot adevărul. Pe de o parte, spun că numără pe criterii obiective cele 591.000 de semnături, iar de cele 300.000 care nu prezintă niciun fel de neconcordanţe nu au spus nimic, de aceea am cerut această clarificare''.



Miercuri, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis ca semnăturile strânse pentru iniţiativa cetăţenească "Fără penali în funcţii publice" să fie trimise la Curtea Constituţională pentru a urma procedura legală, însă va fi sesizat şi Parchetul cu privire la semnături. Chestorul Camerei Cătălin Rădulescu (PSD) a afirmat că va fi sesizat Parchetul General în legătură cu semnăturile strânse pentru iniţiativa ''Fără penali'', existând ''aspecte de natură penală''.