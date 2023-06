Unde pleacă românii în vacanță: Destinația aleasă este surprinzătoare

În primele 3 luni ale anului, turiștii români au petrecut peste 4.000 de nopți în Regiunea High Tatra din Slovacia

Enjoy Tatras, compania de management al destinațiilor turistice pentru regiunile slovace Liptov și High Tatra, anunță că numărul de nopți petrecute de turiștii români în regiunea muntoasă a Slovaciei a depășit nivelurile din anul precedent. În primele 3 luni ale anului, turiștii români au petrecut peste 4.000 de nopți în județul Poprad, iar statisticile arată că și cifrele din regiunea Liptov s-au dublat în sezonul de iarnă, comparativ cu cel precedent, conform Mediafax.

Cele două regiuni, care oferă canioane, munți, lacuri și parcuri naționale surprinzătoare, formează destinația Munților Tatra din Slovacia. Cei mai mici munți alpini din Europa, Munții Tatra sunt listați ca Rezervație Biosferică UNESCO începând din anul 1993.

„Primele luni ale acestui an ne arată că turiștii români au descoperit în Munții Tatra din Slovacia stațiunile de schi și condițiile grozave de schi pe care le oferă destinația noastră – infrastructură modernă de schi, skibus, precum și hoteluri ski in & ski out premiate. Cifrele ne arată că aceștia caută și pachete complexe de vacanță în familie, alegând adesea cazare cu mese, servicii spa și parcurile acvatice pentru care este cunoscută regiunea. De Revelion aproape 50% din capacitatea hotelurilor a fost ocupată de români.”, spune Lucia Blaskova, reprezentant Enjoy Tatras.