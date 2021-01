Vaccinuri anti-coronavirus dezvoltate de AstraZeneca și Bharat Biotech aprobate de urgență pentru folosire în India

Autoritatea de reglementare a medicamentelor din India a aprobat, duminică, folosirea de urgenţă a două vaccinuri pentru Covid-19, unul dezvoltat de AstraZeneca/Universitatea Oxford şi altul de compania locală Bharat Biotech, transmite Reuters, potrivit news.ro.

A doua cea mai populată ţară din lume va începe un program uriaş de imunizare în următoarele săptămâni, n principal cu vaccinul dezvoltat de AstraZeneca/Universitatea Oxford, în timp ce vaccinul COVAXIN al companiei Bharat Biotech va fi administrat în condiţii stricte având în vedere că nu au fost publicate încă date referitoare la eficacitatea acestuia.

Autoritatea de reglementare a anunţat că eficacitatea generală a vaccinului realizat de AstraZeneca/Universitatea Oxford este de 70,42%, în timp ce vaccinul COVAXIN, produs de Biotech, este ”sigur şi oferă o reacţie imunitară puternică”.

Vaccinul dezvoltat de AstraZeneca/Universitatea Oxford este fabricat local de Serum Institute of India şi va fi comercializat sub brandul COVISHIELD, în timp ce Bharat Biotech s-a asociat cu Indian Council of Medical Research, care aparţine de guvern.