Val de glume pe pagina de Facebook a Athenee Palace Hilton, după anunțul lui Liviu Dragnea: Patru stele, câte una pentru fiecare asasin cazat aici anul trecut

Pagina de Facebook a Athenee Palace Hilton Bucharest a fost luată cu asalt de internauți, fiind postate sute de mesaje ironice, după ce Liviu Dragnea a spus că presupușii autori ai atentatului al cărui țintă era au fost cazați la acest hotel.

"Acolo au fost cazati cei care au vrut sa-l asasineze pe Iubitorul de Tara si Popor, Domnul Presedinte Liviu Dragnea. Supremul nostru om de baza.

Pentru că aveți camere pentru 4 persoane. Cred că s-au simțit atât de bine la voi, c-au uitat de ce au venit.

M-am cazat aici anul trecut, împreună cu alți 3 colegi de ăăă...muncă ( noi lucram intr-o firmă specializata in deratizări). Personalul a fost foarte amabil, discret, desi caram o groaza de armament...ăăă utilaje de deratizare. Nu am putut duce pana la capat treaba pentru care venisem, dar vom reveni in curand. Shalom, Livache. Nea' Georgică S. , vrem apartamentul ala fain de la 6, are vedere bună la drum.

Locatia perfecta pentru grupuri de 4 profesionisti, dintr-aceia care Muncesc Undeva In Europa Pe Salariu Decent.

Vă mulțumim pentru ajutor și data viitoare vă rugăm să vă implicați mai mult

Patru stele, câte una pentru fiecare asasin cazat aici anul trecut în aprilie

Buna ziua. Suntem patru baieti din strainatate, in delegatie. Aveti cumva camere libere la etajele superioare, cu vedere catre Alexandria, Teleorman?

Am auzit de la Liviu Dragnea că 4 dintre cei mai buni prieteni ai săi au stat la acest hotel. Păcat că nu au făcut ceea ce aveau de făcut. Oricum, vă doresc sa găzduiți mai multi fani ai lui Liviu Dragnea, in special pe George Soros", sunt cateva dintre mesajele postate.

Președintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, marți, că a existat o tentativă de asasinat la adresa sa.

"Am avut anul trecut o tentativă, în aprilie. Nu vreau să povestesc, pentru că nu este cazul. Au venit patru străini în România, cazați la Athenee Palace, mă rog am scăpat. Dar asta nu înseamnă că o să îmi iau pază. Suntem într-un stat mafiot. Statul paralel este o mafie. Știu că s-a cercetat, mai departe nu știu. Da, dar nu pot să spun asta (cine i-a plătit – n.r.). Da, un om foarte celebru în lume. Nu, nu mă gândesc la el (Soros – n.r). El se gândește la mine", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.