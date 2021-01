Valentin Tătaru este noul economist-șef al ING Bank România

Valentin Tătaru a fost numit economist-şef pentru ING Bank România, rol pe care l-a preluat din luna ianuarie, a anunţat miercuri banca, informează AGERPRES.

Potrivit sursei citate, Valentin Tătaru s-a alăturat ING România în 2007, iar timp de zece ani a lucrat în cadrul Departamentului de trezorerie unde a gestionat lichidităţile băncii şi tranzacţionarea pe piaţa monetară interbancară.

"Din 2018 a fost numit economist în cadrul băncii, în departamentul de cercetare economică şi a acoperit analiza macroeconomică a mai multor ţări (România, Bulgaria, Serbia, Croaţia), cu rezultate notabile în privinţa calităţii prognozelor. Clasamentele regionale au plasat în top 3 prognozele sale pe diverşi indicatori din aceste ţări, între analiştii care acoperă regiunea", se menţionează în comunicat.

Potrivit băncii, calitatea analizei macroeconomice efectuate a făcut ca opiniile sale să fie citate în numeroase canale de media la nivel internaţional în această perioadă. Din poziţia de economist-şef, Valentin îşi va continua activitatea de cercetare macroeconomică cu accent pe economia României, dar şi a celorlalte ţări din regiune deja acoperite.

Valentin Tătaru a absolvit facultatea de Economie Generală din cadrul ASE Bucureşti, precum şi masterul de Studii Economice Europene al aceleiaşi facultăţi. În timpul activităţii profesionale, a obţinut diploma de Certified Treasury Professional de la AFP (Association for Financial Professionals) şi ACI Diploma de la Financial Markets Association.

ING Bank România este parte a ING Group, instituţie financiară internaţională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38,8 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări.