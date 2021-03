"Valorile" care au jefuit studenți în Manchester au fost condamnate

Româncele care au jefuit zeci de studenți ai Universității Manchester au fost condamnate. Cum au fost prinse

Ribana Mihai, 24 de ani, sora ei Luminița, 21 de ani, și verișoara Rebeca State, 21 de ani, au fost prinse de polițiștii sub acoperire chiar lângă Universitatea din Manchester, zona în care acționau, relatează Daily Mail. Banda era specializată în furtul de telefoane și poșete de la studenții din campus.

Oamenii legii le-au prins pe cele trei pe 1 decembrie 2020, după ce le-au observat furând un iPhone XR și o poșetă de 1.000 de lire sterline de la o studentă. Victima habar nu avea că a fost ținta hoațelor, ea fiind oprită de ofițerii care i-au spus că a fost jefuită.

Potrivit Daily Mail, banda opera peste 10 furturi pe zi. Cele trei românce își schimbau în mod regulat îmbrăcămintea și își acopereau capul pentru a deruta potențialii martori.

Furturile în zona Universității erau atât de dese, încât s-a înființat un grup Facebook care oferea sfaturi studenților internaționali despre cum să evite să devină victime.

În motivarea sentinței, judecătorul Mark Rhind a spus: "Niciuna dintre voi nu aveți niciun regret sau remușcare reală pentru ceea ce ați făcut”.

Ribana Mihai, domiciliată în Clarksfield, Oldham, a primit o pedeapsă cu închisoarea de un an și opt luni. Luminița a primit un an și patru luni de închisoare, iar Rebeca a fost închisă pentru un an și două luni.

Tuturor li s-a interzis, de asemenea, intrarea în centrul orașului Manchester până în anul 2026. Sursa: Daily Mail