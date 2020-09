Van Morrison va face donaţii din banii obţinuţi de pe urma melodiilor noi în care critică Guvernul pentru gestionarea pandemiei

Muzicianul nord-irlandez Van Morrison a anunţat că va face donaţii din banii obţinuţi de pe urma melodiilor noi în care critică Guvernul britanic pentru măsurile luate pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, scrie BBC, potrivit news.ro.

Artistul a provocat vâlvă odată ce a anunţat că va lansa trei piese în semn de protest faţă de carantină şi măsurile adoptate de autorităţi în pandemie.

Ministrul nord-irlandez al Sănătăţii, Robin Swann, l-a criticat pe star pentru mesajul „periculos” pe care îl transmite.

Restricţiile în Marea Britanie au fost înăsprite, astfel că Morrison face apel la „acţiune”.

„Carantina ia oamenilor locurile de muncă şi libertăţile în toate sectoarele societăţii”, a transmis el într-un comunicat. „Cred că muzica live este esenţială şi sunt îngrijorat că, fără o acţiune pozitivă, ea nu va supravieţui. Fără muzică live lumea ar fi un loc mult mai sărac. Are o contribuţie uriaşă la economie şi nu poţi pune preţ pe ce face muzica pentru bunăstarea oamenilor”.

Veniturile generate de descărcarea pieselor „Born To Be Free”, „As I Walked Out” şi „No More Lockdown” vor fi distribuite în sprijinul muzicienilor afectaţi de consecinţele pandemiei.

Multe săli de concerte aşteaptă să beneficieze de fondul de recuperare de 1,57 de miliarde de lire sterline stabilit de Guvern pentru domeniul artelor, din care 3,36 milioane de lire sterline au fost destinate lor. Ele rămân închise sau funcţionează la capacitate redusă.

Artistul sugerează că există moduri în care sălile „se pot redeschide în siguranţă la capacitate maximă”, trebuie doar ca Guvernul să permită asta.