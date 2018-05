Vânat în România pentru protocoalele secrete, George Maior e premiat în SUA. A fost desemnat `Cel mai bun diplomat român în Statele Unite`

Ambasadorul George Cristian Maior a primit premiul "Cel mai bun diplomat român în Statele Unite", din partea Romanian American Business Council

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a fost invitatul special al festivalului "Ziua României pe Broadway", organizat de RomanianAmerican Business Council (RABC) din New York.Cu această ocazie, ambasadorului George Cristian Maior i-a fost înmânat, de către preşedintele Romanian American Business Council, Ştefan Minovici, premiul "Cel mai bun diplomat român în Statele Unite" în semn de recunoaştere pentru activitatea desfăşurată ca ambasador al României în SUA.În discursul său, ambasadorul George Cristian Maior a apreciat contribuţia comunităţii româneşti la dezvoltarea relaţiilor dintre România şi SUA, arătând faptul că românii din America joacă un rol semnificativ, reprezentând o punte între cele două ţări. "Sărbătorim în acest an Centenarul Marii Uniri, moment în care trebuie să ne aducem aminte de unitatea românilor de acum 100 de ani, unitate care a făcut posibilă Unirea. Este un moment în care îndemn toţi românii din SUA să fie solidari în susţinerea intereselor României, aşa cum au fost şi cu o sută de ani în urmă. God bless America! God bless Romania!", a declarat ambasadorul George Cristian Maior.La festivalul "Ziua României pe Broadway" a participat un numeros public format din membri ai comunităţii româneşti, dar şi americani interesaţi să afle detalii privindistoria României şi tradiţiile culturale româneşti. Festivalul se desfăşoară anual, pe celebrul bulevard Broadway, în zona Districtului Financiar din New York, din anul 2000, când a fost inaugurat în prezenţa Regelui Mihai I şi a Reginei Ana, aflându-se acum la cea de a 19-a ediţie.Ambasada României în Statele Unite ale Americii.