Vânzările globale de PC-uri au înregistrat cea mai mai mare creştere din ultimele două decenii în primul trimestru

Vânzările globale de calculatoare personale au înregistrat în primele trei luni ale acestui an cea mai mare creştere din ultimele două decenii, în condiţiile în care oamenii le-au cumpărat pentru a putea lucra şi învăţa de la distanţă în timpul crizei COVID-19, a anunţat miercuri firma de cercetare de piaţă Gartner Inc, informează Reuters.

Potrivit datelor Gartner, în perioada ianuarie-martie 2021, livrările de PC-uri, care includ atât laptopuri, cât şi computere de tip desktop, au crescut cu 32% în ritm anual până la 69,9 milioane de unităţi. Este vorba de cel mai puternic ritm de creştere înregistrat de Gartner după 2000, când compania a început să urmărească piaţa PC-urilor, potrivit agerpres.ro.

În topul producătorilor, grupul chinez Lenovo Group Ltd a ocupat poziţia de lider cu o cotă de piaţă de 25,1%, urmat de HP Inc, Dell Technologies Inc, Apple Inc şi Acer Group. Potrivit Gartner, grupul chinez Lenovo a livrat 17,55 milioane de PC-uri la nivel global în primul trimestru.

"Această creştere trebuie văzută în contextul a doi factori unici: situaţia din urmă cu un an, când piaţa a fost afectată de pandemie, şi deficitul global de semiconductori. Fără haosul înregistrat la începutul lui 2020, creşterea din primul trimestru al acestui an ar fi fost mai modestă", a declarat Mikako Kitagawa, directorul de cercetare de la Gartner.

Creşterea explozivă a cererii, stimulată de pandemia de coronavirus, împreună cu un deficit fără precedent de semiconductori, au pus presiuni pe lanţul de aprovizionare cu computere personale. Dacă iniţial deficitul de cipuri a fost concentrat pe industria auto, acum a început să se răspândească şi la alte echipamente electronice de larg consum, inclusiv smartphone-uri, frigidere şi cuptoare cu microunde.

Gartner susţine că cererea pentru laptopurile Chromebook, produse de grupul Alphabet Inc, pe care nu le include în analizele sale, s-a triplat în primul trimestru graţie unei cererii puternice venite din partea instituţiilor de învăţâmânt din America de Nord.

"Putem concluziona că cererea de PC-uri va rămâne una solidă şi după ce restricţiile de deplasare vor fi relaxate", susţine Gartner.