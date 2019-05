Varujan Vosganian, despre situația lui Traian Băsescu: Ar trebui să discutăm şi despre rolul pe care serviciile secrete l-au avut

Deputatul Varujan Vosganian, vicepreşedinte ALDE, a declarat, vineri, că prin procedura iniţiată de Consiliul Naţional de Studiere a Arhivelor Securităţii în cazul fostului preşedinte Traian Băsescu se redeschide o dezbatere dureroasă pentru români şi care nu a fost niciodată abordată în profunzime, potrivit Agerpres.

"Chestiunea apartenenţei lui Traian Băsescu la fosta poliţie secretă şi statutul său de informator sunt chestiuni asupra cărora instituţiile statului se vor pronunţa", a declarat Varujan Vosganian.Deputatul ALDE a lăsat să se înţeleagă că sunt semne de întrebare şi în privinţa colaborării lui Traian Băsescu cu sistemele de informaţii după 1990.

"Noi vorbim tot timpul despre cea ce s-a întâmplat înainte de 1990 dar vine întrebarea: Oare acele sisteme au dispărut după aceea? Oare modul în care sistemele de informaţii şi-au lărgit miceliile în întreaga societate, au dispărut? Sistemele de informaţii sunt sau nu sunt sub controlul politic al autorităţilor române? Decid sau nu finalitatea competiţiilor politice din România? Au ele sau nu au implicaţii asupra respectării drepturilor omului în România? În ce măsură liderii politici le folosesc sau nu pentru a dobândi un bonus de natură politică? Eu cred că la întrebările astea este un răspuns necesar. Asta arată, prin dezbaterea în jurul lui Traian Băsescu, că a fost şi a rămas apropiat zonei underground a societăţii româneşti, zonei subterane, zonei apelor freatice, tulburi, ale societăţii româneşti. Acum înţelegem de ce în permanenţă Traian Băsescu câştiga 'la buză' competiţiile politice, fie că era vorba de Primăria Capitalei, fie că a fost vorba de Preşedinţie, fie că a fost vorba de deputatul în plus pe care l-a câştigat PDL în 2009 ca să facă Guvernul. Noi am spus atunci că Traian Băsescu este foarte norocos, dar se pare că norocul lui să fi venit din altă parte. De aceea, cu prilejul acestei deschideri de procedură ar trebui să discutăm şi despre rolul pe care serviciile secrete din România l-au avut în perioada tranziţiei din 1990 şi până astăzi", a spus Varujan Vosganian.



Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a anunţat, joi, că a introdus o acţiune în instanţă pentru stabilirea calităţii de colaborator al Securităţii în cazul unui parlamentar, fiind vorba, potrivit presei, despre fostul preşedinte Traian Băsescu, actualmente senator.