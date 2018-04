Varujan Vosganian spune că ponderea ALDE în sondaje trebuie să fie văzută ca un mod de a întări alianţa în percepţia publică

Deputatul Varujan Vosganian, liderul filialei ALDE Iaşi, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă la Iaşi, că ponderea ALDE în sondaje trebuie să fie văzută ca un mod de a întări alianţa cu PSD în percepţia publică. "Am sentimentul că evoluţia ALDE în sondaje este privită mai degrabă ca un atac la unitatea coaliţiei şi că evoluţia ALDE stârneşte un sentiment de nelinişte în rândul aliaţilor noştri. Noi sperăm că nu este aşa. Mai mult decât atât, cred că ponderea ALDE în sondaje trebuie să fie văzută ca un mod de a întări alianţa în percepţia publică", a declarat deputatul Varujan Vosganian, preşedintele filialei ieşene a formaţiunii politice, anunţă Agerpres.

În opinia deputatului Varujan Vosganian, această creştere ALDE era previzibilă din mai multe motive. "Un motiv este acela că la alegerile locale, dar mai ales la cele parlamentare rezultatul ALDE a fost marcat de faptul că fie ALDE însuşi nu exista în percepţia multor alegători, fie numele liderilor ALDE nu era legat de partidul ALDE. Noi ne-am confruntat cu această situaţie în judeţul Iaşi. Toate sondajele care s-au făcut privind notorietatea şi intenţia de vot, în ce priveşte personalităţile şi partidele, au avut acest paradox: ALDE, prin Călin Tăriceanu şi prin mine, aveau o cotă ridicată în ceea ce priveşte percepţia şi notorietatea pozitivă a liderilor. Atât Călin Tăriceanu cât şi eu aveam atunci în judeţul Iaşi 30 la sută notorietate pozitivă, dar când mergeai la partid, partidul avea doar 5%. Şi asta într-o anumită măsură pentru că numele noastre nu erau asociate cu ALDE", a declarat Varujan Vosganian, în conferinţa de presă.

Pe de altă parte, susţine Vosganian, "în ALDE nu sunt dispute". "După Congresul care a avut loc anul trecut şi în care s-a lămurit care este orientarea politică şi structura conducerii ALDE, la noi nu au fost certuri. Liderii ALDE se cunosc chiar de foarte multă vreme şi au relaţii de prietenie între ei. Eu cu Călin Tăriceanu sunt prieten de aproape 30 de ani. Am făcut împreună numeroase campanii electorale. În '96 am fost în campanie electorală în Moldova, în 2004 am făcut programul de guvernare şi apoi am fost colegi de guvernare aproape 2 ani. Sau cu Teodor Meleşcanu, care în '90 - '91 a susţinut mult relaţia cu Armenia. Pe atunci conduceam Uniunea Armenilor. Pe Norica Nicolai o cunosc din anii 1990, când era la PNŢ şi era secretar de stat în Ministerul Muncii", a declarat deputatul Varujan Vosganian.

El a spus totodată că relaţiile acestea de prietenie se reflectă şi în ceea ce priveşte coerenţa şi unitatea filialei ieşene a ALDE. "Acelaşi lucru se vede şi aici la Iaşi. (...) La noi, aici în ALDE, în comitetul judeţean, nici nu ţin minte să fi votat vreodată, pentru că noi am stat şi am discutat până când ne-am înţeles cu toţii. Nu s-a pus problema să votăm unii împotriva altora. Ceea ce se petrece la ALDE este un bun exemplu felul în care ar trebui să evolueze un partid şi pentru felul în care un partid trebuie să fie o comunitate de persoane. În al treilea rând, ALDE a avut un mesaj coerent, uneori singular, în spectrul politic, confruntându-se cu prejudecăţi, neîncredere, uneori cu diferenţe de ritm între noi şi aliaţii noştri, dar noi ne-am păstrat cel puţin ceea ce priveşte viziunea liberală asupra economiei, şi în ceea ce priveşte viziunea democratică asupra drepturilor omului ne-am păstrat aceeaşi atitudine, am reverberat pe acelaşi ton şi asta a convins tot mai mulţi alegători. Fireşte, încă un lucru care trebuie amintit este faptul că ALDE este un partid care nu a vorbit numai despre politică, ci şi despre politici. Este o atitudine, o mentalitate pe care noi am adus-o din experienţele noastre politice anterioare", a declarat Varujan Vosganian.

El a precizat că sondajul ale cărui rezultate e au fost prezentate joi nu a fost făcut încă la Iaşi sau în zona Moldovei, menţionând că acesta a fost făcut în opt judeţe din zona de sud a ţării.