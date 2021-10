Vasile Dâncu elimină ideea susținerii unui guvern minoritar PNL: PSD nu poate vota un partid pe care l-a dat jos

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, afirmă că niciuna dintre structurile de conducere din PSD nu îşi „poate permite” să susţină un guvern minoritar al PNL. „Nici Marcel Ciolacu, nici noi, ceilalţi cinci, Comitetul Politic Naţional care e format din aproape o sută de oameni, nici noi nu ne putem permite să ne batem joc de electoratul nostru, deci nu putem să votăm un guvern minoritar”, spune Dîncu, potrivit news.ro.

„Nu avem cum, pentru că electoratul nostru este total împotriva acestui gest şi electoratul nostru a reacţionat foarte bine în ultima perioadă, în ultima perioadă a acceptat proiectul nostru politic, chiar dacă unii poate ar fi vrut să accelerăm mai tare lupta politică. Deci nu ne putem permite. Nu poate hotărî - noi avem acuma o conducere colectivă - nici Marcel Ciolacu, nici noi, ceilalţi cinci, Comitetul Politic Naţional care e format din aproape o sută de oameni, nici noi nu ne putem permite să ne batem joc de electoratul nostru, deci nu putem să votăm un guvern minoritar”, a declarat Vasile Dîncu duminică, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Conform acestuia, PSD nu va susţine un guvern minoritar indiferent de liberalul care s-ar afla în fruntea acestuia.

„PSD nu poate vota un partid pe care l-a dat jos. noi am spus tot timpul. Cu persoana au o problemă cei de la USR PLUS, ei s-au certat cu Cîţu. Noi avem o problemă cu guvernarea PNL- USR PLUS -UDMR”, a explicat Vasile Dîncu.

În ceea ce priveşte criticile legate de o presupusă înţelegere, neoficială, între PSD şi PNL pentru susţinerea Guvernului liberal de către social-democraţi, Dîncu susţine că „faptele anulează zvonurile şi circuitele paralele de informaţii, fake news-urile”.

Potrivit lui Dîncu, PSD a „făcut o jumătate de cadou” celor de la USR PLUS despre care se arată convins că şi doresc revenirea la guvernare.

„Nu putem să le facem şi cadoul mare (celor de la USR- n.r.), să-i băgăm înapoi, la putere. S-ar putea să se bage singuri, să renunţe liberalii la premierul Cîţu şi ei să se introducă înapoi la guvernare, ceea ce visează ei, de fapt. Şi, până la urmă, dacă reuşesc să facă, acest mecanism este constituţional şi noi nu avem nimic împotriva acestui lucru, noi vom continua să facem opoziţie, lumea va vedea în continuare acelaşi scandal politic, probabil pentru că sunt două partide, am văzut, cu toate că se declară de dreapta, sunt incompatibile pentru că vin din zone diferite”, mai spune Vasile Dîncu.