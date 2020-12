Vasile Dîncu a criticat dur Guvernul la ieșirea de la urne: Au luat hotărâri sub formă de dictat, s-au ascuns după Klaus Iohannis

Liderul Consiliului Național PSD, Vasile Dîncu, candidat la parlamentare, a criticat guvernanții duminică, după ce a votat în Cluj, pentru că au gestionat pandemia prin 'dictate' și s-au ascuns în spatele președintelui Klaus Iohannis.

„Din pacate in politica guvernamentala am avut un fel de dubla ascundere, PNL s-au ascuns dupa Guvern, Guvernul s-a ascuns dupa presedintele Klaus Iohannis (...) Nu a avut loc niciun dialog cu populatia, de foarte multe ori s-au luat hotarari sub formă de dictat (...) Am avut din pacate si o lipsa de responsabilitate pentru actul guvernarii, ati vazut ca s-a dat drumul la milioane de masti, s-au castigat bani si dupa 9 luni Guvernul observa ca un procent de peste 90%, un procent foarte mare, sunt neconforme”, a declarat Vasile Dîncu.