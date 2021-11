Vasile Dîncu recunoaște că Apărarea este un domeniu nou pentru el: 'Nu îmi doresc funcția de vicepremier'

Vasile Dîncu, președintele Consiliului Național al PSD, este propunerea social-democraților pentru funcția de ministru al Apărării. Acesta recunoaște că Apărarea este un domeniu nou pentru el, însă este de părere că un civil poate avea un rol pozitiv într-o asemenea funcție.

„Sigur că nu am fost militar, dar am lucrat în domeniilor strategiilor pentru cultura de securitate, am făcut studii pe domeniul militar. Am făcut stagiul militar. Am construit o revistă de cultură strategică. Generalii se ocupă de strategii militare, un ministru civil se ocupă de cultura de apărare în societate”, a declarat Dîncu, la Digi24.

Întrebat dacă nu vor exista conflicte între el, ca ministru al apărării, și premierul propus Ciucă, precedentul ministru al apărării, Vasile Dîncu a răspuns: „Cred că ne putem aștepta la o colaborare între domnul premier și mine. Eu, dacă ajung acolo, găsesc un minister foarte bine organizat, procedura, conform NATO. Ce trebuie să fac este să respect aceste lucruri și să aduc un plus pe care îl poate aduce un civil care este expert în comunicare, în strategie.”

Vasile Dîncu afirmă că nu își dorește să fie vicepremier, iar PSD ar putea să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru această funcție, deși secretarul general Paul Stănescu a propus-o pe Gabriela Firea.

„Nu îmi doresc această funcție. Am de lucru foarte mult într-un domeniu nou, cum este Apărarea. În principiu am stabilit în partid că va fi vicepremier domnul Sorin Grindeanu. Vom decide mâine, von vedea care va fi decizia definitivă. Domnul Grindeanu a lucrat de peste un an la programul de guvernare, știe toate aspectele. Sigur, secretarul general are opțiunea lui, la noi deciziile se iau în mod colegial, prin discuții”, a mai explicat Dîncu.