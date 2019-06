Vești bune pentru bolnavi: a fost stabilit un protocol pentru profilaxia muşcăturii de căpuşă

Un protocol pentru profilaxia muşcăturii de căpuşă va fi distribuit, de joi, tuturor unităţilor medicale, a anunţat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, pe pagina sa de Facebook, relatează Agerpres.

Ea a spus că le-a cerut medicilor de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Matei Balş" să elaboreze acest protocol în urma unei vizite inopinate făcute luni la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii "Grigore Alexandrescu".

"Am reînceput vizitele inopinate în unităţile sanitare, aşa cum am spus. Luni seară am fost în Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii "Grigore Alexandrescu". Garda era bine organizată, protocoale şi circuitele respectate, dar în discuţiile pe care le-am avut cu părinţii copiilor prezenţi în unitate am constatat că pentru un fapt banal, o muşcătură de căpuşă, micii pacienţi sunt plimbaţi între spitale pentru asigurarea tratamentului. Am cerut medicilor de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Matei Balş" să elaboreze un protocol pentru profilaxia muşcăturii de căpuşă care să fie distribuit tuturor spitalelor de urgenţă pentru copii. Acest protocol a fost finalizat şi va fi distribuit începând de mâine unităţilor sanitare", a explicat Pintea.