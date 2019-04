Vești bune pentru români - OUG privind Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

Senatul a adoptat, luni, Ordonanța de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi. Inițiativa prevede posibilitatra achiziționării unor autovehicule electrice hibrid sau complet electrice potrivit mediafax.

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi a fost adoptat cu 86 de voturi „pentru” și un vot „împotrivă”.

Comisia de buget-finananțe a întocmit un raport de admitere a proiectului legislativ privind aprobarea ordonanței.

„Proiectul de lege are ca obiect de reglementare promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic care fac obiectul Programului Rabla Plus, astfel încât beneficiarii acestuia să fie eligibili în cadrul Programului, alături de beneficiarii Programului Tabla Clasic. Bugetul alocat Progranelor Rabla Clasic și Rabla Plus pentru anul 2018, derulate de cptre Agenșia Fondului de Mediu, este de 253 milioane lei, buget suplimentat cu suma de 198 milioane lei atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice”, potrivir raportului comisiei.

Inițiatorul este Guvernul României.

„Demersul legislativ prevede posibilitatea achiziționării de către beneficiarul Programului a unui autovehicul nou, pe lângă cel clasic cu sistem de propulsie termic și a următoarelor tipuri de autovehicule:

- autovehicul hibrid, având un preț de achiziție maxim 100.000 lei, la care se adaugă TVA, pentru care beneficiarul programului trebuie să asigure un avans de minim 25% din prețul de achiziție al autoturismului.

- autovehicul electric hibrid, având un preț de achiziție de maxim 150.000 lei, la care se adaugă TVA, pentru care beneficiarul trebuie să asigure un avans de minim 30% din prețul de achiziție al autoturismului.

-autovehicul pur electric, având un preț de maxim 150.000 lei, la care se adaugă TVA, pentru care beneficiarii trebuie să asigure un avans de minim 30% din prețul de achiziție al autoturismului”, potrivit expunerii de motive a ordonanței.

Pentru justificarea achitării avansului minim obligatoriu prevăzut în Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, sunt acceptate ecobonusurile și ecotichetele acordate în cadrul Programelor Rabla Plus și Rabla Clasic.

Senatul a adoptat inițiativa în calitate de prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaților.