Vești de ULTIM MOMENT de la medici privind starea de sănătate a Tamarei Buciuceanu Botez

Vești de ultimă oră de la medici privind starea de sănătate a actriței Tamara Buciuceanu Botez, care a fost internată de urgență la Terapie Intensivă.

"Când a ajuns la spital, Tamara Buciuceanu Botez prezenta o respirație dificilă, spun medicii. Actrița se află acum la Terapie intensiva, medicii ii fac mai multe investigatii, este conștientă și cu evoluție lent favorabilă. Ea va rămîne internată în spital și in următoarele zile sub supravegherea medicilor, din cauza faptului că are o vârstă înaintată și nu poate fi externată imediat", anunță România TV.

Citește și: Înregistrare EXPLOZIVĂ făcută de publică de unchiul Alexandrei Măceșanu: Dacă era moartă, șe știa CLAR .