Veneţia 77: Lista principalelor premii atribuite în cadrul festivalului

Prezentăm mai jos lista principalelor premii care au fost atribuite sâmbătă seară la cea de-a 77-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia.

Leul de Aur pentru cel mai bun film : "Nomadland", regizat de Chloe ZhaoMarele Premiu al Juriului, recompensat cu Leul de Argint: "New Order", regizat de Michel FrancoLeul de Argint pentru cel mai bun regizor: Kiyoshi Kurosawa, pentru filmul "Wife of a Spy"Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă: Vanessa Kirby, pentru rolul din filmul "Pieces of a Woman"Coppa Volpi pentru cel mai bun actor: Pierfrancesco Favino, pentru rolul din filmul "Padrenostro"Premiul pentru cel mai bun scenariu: Chaitanya Tamhane, pentru filmul "The Disciple"Premiul Special al Juriului: "Dear Comrades!", regizat de Andrei KonchalovskyPremiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun actor debutant sau cea mai bună actriţă debutantă: Rouhollah Zamani, pentru rolul din filmul "Sun Children", de Majid MajidiLeul de Aur pentru întreaga carieră: Tilda Swinton şi Ann HuiPremiul pentru cel mai bun film: "The Wasteland", de Ahmad BahraniPremiul pentru cel mai bun regizor: Lav Diaz, pentru filmul "Lahi, Hayop"Premiul Special al Juriului: "Listen", de Ana Rocha de SousaPremiul pentru cea mai bună actriţă: Khansa Batma, pentru rolul din filmul "Zanka Contact"Premiul pentru cel mai bun actor: Yahya Mahayni, pentru rolul din filmul "The Man Who Sold His Skin"Premiul pentru cel mai bun scenariu: Pietro Castellitto, pentru filmul "I Predatori"Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj: "Entre tu y milagros", de Mariana Saffon"Listen", regizat de Ana Rocha de SousaPremiul pentru cel mai bun film VR: "The Hangman at Home", de Michelle Kranot şi Uri KranotPremiul pentru cea mai bună experienţă VR (pentru conţinut interactiv): "Finding Pandora", de Kiira BenzingPremiul pentru cea mai bună poveste VR (pentru conţinut liniar): "Killing a Superstar", de Fan Fan.