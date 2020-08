VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 105: Sfat gratuit pentru campania lui Clotilde Armand

A apărut episodul 104 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. Dana Budeanu îi dedica acest episod candidatei USRPLUS la Primăria Sectorului 1, Clotilde Armand.

„Sfatul meu pentru campania ta este să nu mai pronunți Bechtel. Dacă mai pronunți, Dănuța face un interviu pe Bechtel, în care voi spune oamenilor exact ce s-a întâmplat”, afirmă Dana Budeanu.

„Franța și Marea Britanie eu fost imperii. Nimeni, niciodată, venind de niciunde nu are cum să transforme real România în Franța, în Germania, Marea Britanie etc. Este o minciună imbecilă pe care o halesc doar imbecilii. Nimic din ce comunicați voi nu are corespondent în realitate”, mai explică Dana Budeanu, afirmând că afișele candidatului USR cu reabilitarea lifturilor este unul amuzant, dar care adresează de fapt o problemă reală.