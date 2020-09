VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 113: Udrea este muza lui Nicușor Dan

A apărut episodul 113 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbește despre campania electorală din Capitală și arată că Nicușor Dan copiază campaniile lui Traian Băsescu din perioada PDL.

Neața, măi, Nicușor-Plicușor! Eu n-am nimic cu tine, ce vrei să faci în viața asta și cu viața ta la Primărie. Nu ești făcut pentru ea! Aici n-are legătură că trebuie să iasă cineva sau nu. În general, fiecare avem drumul nostru în viață și tu tot sari din drumul tău sau te scot alții cu japca și te pun în față, că tu acum ești candidatul PNL și după aia și al USR-PLUS doi și-un sfert, pe care ai făcut pipilică, că tu ești cu toți în USR-PLUS doi și-un sfert. Nicușor are o mega-campanie și a lansat, ieri, un site pe care voi, care haliți imediat orice, pentru că sunteți o generație și o populație îndobitocită de net. Vedeți că există viață și înainte de net, există viață și după net, haștagilor. Ieri, Nicușor a lansat marea platformă unde voi cetățenii puteți merge și puteți spune ce nu vă place în București și el, de pe 28, după ce nu câștigă, își ia bicicleta și pedalează, pedalează, pedelează pe pistele făcute de Firea și vine și vă rezolvă problemele. Pe lângă penibilul demersului, pe care o să vi-l explic rapid și eficient, eu am ceva cu copiatul. Asta cu copiatul: cum este la branduri, dacă n-ai bani de Gucci, îți iei fake Gucci. Așa este și-n politică: când nu poți să fi Băsescu, copiezi tot ce a făcut Băsescu. Problema este că-n politică, băi, Nicușoare, tu trebuie să fi tu. Niciodată, nimeni, nu o să fie Obama, Trump, Băsescu, Hoha etc. Nu poți să iei campania lui Băsescu de la cap la coadă, să o copiezi și să vrei să fi primar (...) Eu înțeleg că ai vrea parcursul, dar nu poți, nu o să te ia nimeni să te pună pe acel parcurs. Ai luat sediul de campanie al lui Băsescu din 2007-2009, ce crezi că este acolo, nebunule mic. Flacăra violet, care o să te ia și pe tine și o să te facă. O arzi cu centura verde a lui Videanu. Eu n-am nicio problemă, poți să fi fan PDL, dar nu merge așa”, spune Dana Budeanu.

