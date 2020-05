VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 64: Dănuța la Vila Lac!

A apărut episodul 63 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbește despre modul în care a apărut Verdictul Politic, iar apoi analizează întâlnirea președintelui Klaus Iohannis cu liderii PNL, de la Vila Lac.

”Verdictul Politic este o rubrică care, contrar senzațiilor care vă trec din cap până în picioare pe ăștia din politică, există de doar 10 săptămâni. Repet: este o rubrică care există de doar 10 săptămâni. Sunt decât 2 luni și jumătate de când Dana Budeanu face Verdictul Politic în România, o rubrică care a ajuns la o notorietate mai mare decât peste 90% din presa de gen la un loc. Notorietatea, credibilitatea, impactul pe care această rubrică îl are, atât în rândul publicului mare care o urmărește, dar în special în rândul clasei politice se datorează combinației următoarelor 3 elemente: informația prezentată este 100% adevărată, felul în care este prezentată ține de talent, iar al treilea factor decisiv este faptul că eu îmi rup moca în fiecare zi aceste 20 de minute, care inițial trebuiau să fie 5, pentru a vă informa, pentru că eu consider nefiind analist politic, jurnalist, am tot respectul față de jurnaliștii adevărați și față de analiștii adevărați și foarte deștepți. Eu sunt un cetățean normal, care, la solicitarea domnului Buble, deținătorul platformei STIRIPESURSE.RO, ca în loc să scriu pe rețelele de socializare tot felul de mici pastile și mici comentarii, am acceptat să fac o rubrică, la propunerea mea video, pe această platformă.”, spune Dana Budeanu.