Concluzia lui Năstase după discursurile lui Biden și Putin: 'Eu cred că ziua de azi a marcat deschiderea celui de-al doilea an de război'

Fostul premier și ministru de externe Adrian Năstase a comentat marți seară, la Antena 3 CNN, discursurile susținute la Moscova de liderul rus Vladimir Putin și în Varșovia de liderul american Joe Biden:

- Vladimir Putin acuză că hegemonia SUA s-a întins pana la frontierele Rusiei si el invoca un nou razboi rece cu un occident largit contra unui est limitat la Rusia.

- Discursul, dupa parerea mea, a fost pe de-o parte electoral, in sensul ca s-a adresat populatiei din Rusia, care in mod evident sufera in urma razboiului, pe de alta parte un mesaj catre tarile care nu sunt parti in conflictul din Ucraina, sau care nu participa vizibil, precum China si India.

- Eu cred ca ziua de azi nu a marcat un an de razboi, ci a marcat deschiderea celui de-al doilea an de razboi. Este un anunt care trebuie sa fie extrem de ingrijorator pentru noi din toate punctele de vedere.

- De la mesianism la aspectele legate de armata, vecini, atacurile impotriva NATO, este un discurs care dupa parerea mea a avut ca nucleu acele promisiuni pentru ca populatia din Rusia sa accepte in continuare acest efort, sacrificii imense de vieti romanesti si sacrificii materiale.

- Am avut un sentiment de deja-vu, era modelul pe care il stiam dinainte de '89 cu discursurile acelea lungi cu formule de genul 'trebuie sa', 'va cer sa', 'ne angajam sa', un discurs autoritarist.

- Apropo, nu mai stiu nimic despre premierul Rusiei. Rusia a devenit regim prezidential pentru a egala modelul american

Președintele american Joe Biden a declarat marți după-amiază, într-un discurs la Castelul Regal din Varşovia (Polonia), după vizita efectuată la Kiev, la aproape un an de la invadarea Ucrainei de către Rusia, că Vladimir Putin a crezut că statele occidentale nu vor interveni, însă s-a petrecut opusul, anume formarea unei alianțe „de la Atlantic la Pacific” pentru apărarea dreptului oamenilor de a trăi liber.

Preşedintele rus Vladimir Putin a acuzat marți Occidentul că vrea ''să termine'' Rusia, în discursul său despre starea naţiunii, cu trei zile înaintea marcării unui an de la invazie. 'Responsabilitatea pentru instigarea conflictului ucrainean şi pentru victimele acestuia revine în întregime elitelor occidentale', a declarat preşedintele rus, reiterându-şi teza potrivit căreia Occidentul sprijină ''forţele neonaziste'' din Ucraina pentru a consolida un stat antirus la frontiera cu Rusia.