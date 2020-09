Vergil Chiţac: Toate tranzacţiile şi contractele pe care le-am încheiat în viaţa mea sunt perfect corecte şi legale/ Nu am `scheleţi` în dulap

Candidatul PNL la Primăria Constanţa, Vergil Chiţac, afirmă, referitor la acuzaţiile aduse de contracandidatul său de la USR-PLUS, Stelian Ion, că toate tranzacţiile şi contractele pe care le-a încheiat sunt "perfect corecte şi legale" şi spune că nu are "scheleţi în dulap". "Suma la care se face referire ca profit este binenţeles o fabulaţie", adaugă Chiţac, relatează news.ro

"Toate tranzacţiile şi contractele pe care le-am încheiat în viaţa mea sunt perfect corecte şi legale. Îi asigur pe toţi că nu există urmă de îndoială în această privinţă şi că nu am scheleţi în dulap. Articolul respectiv a fost făcut, evident cu rea credinţă. Este plin de minciuni, manipulări şi frânturi de adevăr puse cap la cap", a transmis pentru News.ro Vergil Chiţac, în legătură cu afirmaţiile contracandidatului său de la USR PLUS, Stelian Ion, despre care spune că sunt " preluate de pe un blog pesedist din Constanţa".

El a susţinut că autorii acelui material s-au folosit de o coincidenţă de nume şi că suma despre care se afirmă că reprezintă profit este "o fabulaţie".

"Să vă dau un exemplu: se spune în articol că în 2005 am cumpărat de la domnul profesor Gheorghe Dogaru de la Academia Navală Mircea cel Bătrân un apartament pe strada Mercur. Ceea ce este, evident, o minciună. Cum să îl târăşti pe distinsul domn profesor de matematică Dogaru în aşa ceva fără să ai bunul simţ să îi dai măcar un telefon? Este josnic. Un simplu telefon ar fi demontat toată situaţia. Iată cum s-au folosit de o simplă coincidenţă de nume pentru a manipula şi a crea un scenariu nefavorabil mie. Calcule abracadabrante care nu ţin seama de inflaţie, de grila notarială şi de creditele la bănci – la care am plătit o viaţă de om – mă fac şi pe mine să mă întreb oare unde or fi banii ăia, că mai ales acum, în campanie, ar fi fost numai buni! Suma la care se face referire ca profit este binenţeles o fabulaţie!", a afirmat Chiţac.

El a adăugat că primarul în funcţie "se foloseşte de toate pârghiile pentru a nu pleca acasă şi este ajutat în demersurile dumisale şi de ceilalţi contracandidaţi", "aşa-zis de dreapta".

"În acest caz, s-a folosit de serviciul de impozite şi a scotocit realmente în tot istoricul meu. Nu am nimic de ascuns, dar ceea ce face domnia sa este perfect ilegal. (...) Inutil să îmi exprim dezgustul pentru aceste manipulări şi minciuni grosolane care inundă Constanţa în aceste zile. Nu în ultimul rând, îi asigur pe toţi cei care au lansat aceste mizerii în presă că vor trebui să PROBEZE totul la Tribunal, imediat după alegeri", a mai afirmat Chiţac.

Candidatul USR-PLUS pentru Primăria Constanţa, Stelian Ion, i-a solicitat public lui Vergil Chiţac (PNL) să se retragă din cursa electorală pentru funcţia de primar al municipiului, invocând dezvăluiri ale presei privind afacerile imobiliare ale acestuia. El susţine că procurorii şi ANI ar trebui să verifice cum a făcut Chiţac "profit de 500.000 de euro având un salariu de profesor". "Acest om a dus o viaţă dublă, ziua amiral, noaptea samsar de imobile", afirmă Ion.