Veritabilă lecție de corupție `predată` de un martor judecătorilor ICCJ: ``Mulțumirea` e un bun sau o sumă dată unui om care îți face un serviciu`

Instanța supremă a reluat, joi, dezbaterea apelurilor din dosarul de mare corupție al fostei șefe a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), Crinuța Dumitrean, condamnată alături de expert și alte persoane pentru o mită de 400.000 de euro, primită pentru facilitarea soluționării rapide a unii dosar.

La termenul de joi judecătorii au audiat un martor esențial al anchetatorilor DNA, unul dintre denunțătorii din dosar, respectiv pe omul de afaceri Georgian Surdu.

Acesta a dat o declarație completă în care a rectificat alte două declarații date ințial, și care conțineau unele amănunte contradictorii, s-a contrat cu instanța de judecată și a vorbit pe șleau despre cum arată corupția sistemică.

Declarația acestuia a ajuns până în punctul în care acesta a definit magistraților ICCJ ce înseamnă „mulțumirea„ adresată unui partenere de fapte de corupție.

Spovedania denunțătorului

„Iccj: Ați dat două declarații. La DNA si la CAB. Pe care o mențineți?

O dată cu trecerea timpului detaliile se mai diminuează. Eu mențin tot ce am spus în cauză.

Iccj: Erați arestat când ați dat declarație la DNA?

Nu. Nu eram arestat.

Iccj: faceți un exercițiu de memorie. Când v-ați întâlnit cu Sterian?

Ne-am întâlnit cu Moldoveanu și Sterian la sfârșitul lui 2010, în preajma sărbătorilor.

Iccj: V-a precizat Moldoveanu când e depus dosarul la ANRP?

Moldoveanu mi-a spus ca el cu Horia Simu au un dosar de care s-au ocupat de ceva timp și care între timp a ajuns la ANRP.

Iccj: Cam cât dura soluționarea unui dosar?

Nu știu sa răspund la această întrebare. Nu am lucrat acolo.

Iccj: A precizat atunci Moldoveanu cât era dispus Simu să ofere mita?

Cred ca da. Nu îmi pot aminti precis suma de bani în discuție. Dar mi-a precizat ca simu era dispus sa ofere bani cui îl ajuta.

Iccj: Cine a pomenit că ar putea ajuta Dumitrean?

Sterian și Moldoveanu au pomenit numele Crinuței Dumitrean. E greu să spun cu precizie cine a pomenit prima oară numele ei. Mai degrabă Sterian pentru ca știa ca am o relație de prietenie cu ea.

Iccj: S-a mai pomenit sau procedat la fel și anterior?

Nu s-a mai procedat la fel cu alte persoane.

Iccj: Detaliați discuția avută cu Crinuța Dumitrescu când ea a cerut cei 400.000 de euro.

După ce am vorbit cu cei doi am vorbit cu ea. Cu Dumitrean. Am vorbit despre dosar și ea mi-a spus că dosarul este pe circuitul de rezolvat. Că este în regulă.

Apoi am vorbit cu Moldoveanu. I-am spus ca sunt interesat să cumpăr și eu. Asta am și făcut printr-un interpus.

Îmi aduc aminte cu claritate că banii i-am dat în biroul dânsei.

Cred că la mine în birou eram când Dumitrean mi-a cerut cei 400.000 de euro. Asta s-a întâmplat la 2-3 săptămâni după discuțiile incipiente”, a mărturisit martorul denunțător nonțalant în fața magistraților ICCJ.

Definiția „mulțumirii„...

„...

Martor: Banii trebuiau dați în semn de mulțumire.

Iccj: Adică? Că nu înțeleg asta cu mulțumirea.

Ce nu înțelegeți? Mulțumirea e un bun sau o sumă data unui om care îți face un serviciu

Iccj: Așa e în dex mulțumirea?

Asta este mulțumirea”, a explicat vizibil iritat martorul.

Cu capsa pusă...

„Iccj: Ați spus că aveați o relație de prietenie cu Crinuța Dumitrean. Dezvoltați.

E mult spus prietenie. Eram cunoștințe. Mai stăteam la o cafea.

Iccj: Ziceați că discutați cu dânsa chestiuni personale.

Da. Mă refeream la întrebări generice despre familie și casă.

Iccj: De ce i-ați dat banii la o lună de la încasare?

Banii i-am dat la câteva zile. În niciun caz o lună.

Iccj: De ce ați oprit doar 360.000 de euro?

Din suma rămasă am dat 40.000 de euro lui Nicola Aurel. Iar restul am împărțit jumătate jumătate cu Dorin cocos. Din suma de 360.000 de euro.

Iccj: Ați venit cam certăreț aici la instanța. Dumneavoastră sunteți chemat aici ca sa lămuriți ce ne interesează pe noi în cauză”, i-a explicat instanța martorului Surdu.

„Așa discută doi oameni„...

„DNA: cum a justificat Dumitrean suma de 400.000 de euro. A fost o discuție prealabilă? Dacă a primit acordul grupului de la care voia să cumpere oferirea acestei sume?

Moldoveanu a spus ca dosarul va fi cam 6 milioane de euro. El s-a raportat la valorea terenului. Dumitrean nu

Eu i-am spus probabil raportat ca valoarea terenului că partea ei e de 400.000 de euro. ... . Uitați doamna președinte, eu am calculat mai repede. Și i-am spus: partea ta e atât. Așa discută doi oameni . Ce să vă spun

Iccj: nu cunosc astfel de discuții pentru ca nu am avut. Deci așa discuta oamenii...deci dumneavoastră înainte de această afacere spuneți ca nu ați mai fost implicat în așa ceva.

Dacă suntem corecți pe vremurile alea asta era o practică uzuală. Nu consider ca am riscat nimic facandu-i aceasta oferta. Acum eu nu mai vreau sa aud de statul roman”, s-a mai exprimat denunțătorul.

Sub tirul avocaților

„Avocat (Dumitrean): a fost el la DNApersonal pentru a depune denunțul sau era în cadrul unei proceduri fiind susceptibil de învinuiri în alta cauza.

Denuntul l-am facut din proprie inițiativă. M-am prezentat de buna voie la DNA.

La acel moment eram inculpat dar nu eram trimis în judecata. Era vorba de un dosar de cumpărare de influență. Am fost trimis în judecata pentru ca am cumpărat influență de la un șofer de la Buzău.

Nu m-am gândit că voi beneficia de pe urma acestui denunt pentru ca nu m-am gândit vreodată ca voi ajunge sa fac pușcărie pe trei declarații ale unui șofer de la Buzău.

Avocat (Simu): Ce l-a împins totuși la denunt care îl incrimina și pe el?

În acea perioada se făceau 50 de denunțuri pe zi la DNA. Era coada. Asta era practica. Am văzut asta si asta am făcut și eu.

Dumneavoastră nu știu dacă ști văzut la televizor. Dar erau cozi efective la intrare la dna. Se făceau denunțuri pe bandă rulantă.

Banii oferiți Crinuței Dumitrean au fost dați nu pentru a face ceva ilegal sau pentru vreo supraevaluare ci pentru ca eu câștigam ceva și am vrut să împărtășesc și cu ea.

Am cumpărat 15 la suta din acel dosar și am câștigat niște baninusor. De aceea am simțit nevoia sa ii dau și Crinutei Dumitrean.

Moldoveanu care vorbea în nume propriu dsr si pentru simu urma să fie recunoscător fata de mine. Sa aducă mulțumiri fata de mine”, a mai povestit martorul Surdu.

Condamnări usturătoare

Crinuţa Dumitrean, fostă şefă a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), a fost condamnată în noiembrie 2020, de Curtea de Apel Bucureşti, la 6 ani şi 3 luni închisoare cu executare, în mega-dosarul în care este acuzată de DNA că a primit o mită de 400.000 euro de la omul de afaceri Horia Simu, pentru a-i aproba acestuia despăgubiri supraevaluate pentru un teren de 25 ha situat în municipiul Constanţa.

Judecătorii au mai dispus confiscarea sumei de 400.000 euro primită de Crinuţa Dumitean cu titlu de mită de la Horia Simu.

Omul de afaceri Horia Simu a fost condamnat la 6 ani şi 4 luni închisoare cu executare în acest caz.

În acelaşi dosar, fostul deputat UDMR Marko Attila Gabor (fugit în Ungaria) a fost condamnat la 5 ani închisoare. Marko Attila Gabor a primit 4 ani închisoare, pedeapsă contopită cu o condamnare de 3 ani aplicată de Curtea de Apel Ploieşti în anul 2014 în alt dosar, rezultând în final o pedeapsă de 5 ani închisoare.

Cea mai mare pedeapsă a primit-o evaluatorul Alin Horaţiu Dima - 9 ani şi 8 luni închisoare.

O pedeapsă mare de 5 ani şi 7 luni închisoare a primit şi Remus Virgil Baciu, fost membru în Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în cazul acestuia fiind confiscată şi suma de 1.134.900 lei.

În schimb, fostul deputat Cătălin Florin Teodorescu a primit 3 ani cu suspendare.

Condamnări au primit şi alţi foşti membri în Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor: Remus Virgil Baciu - 5 ani şi 7 luni cu executare, Cristian Sebastian Mihai - 4 ani şi 4 luni cu executare, Oana Vasilescu - 3 ani cu suspendare, Dragoş Bogdan - 3 ani cu suspendare, dar şi Florentina Savu (consilier) - 4 ani cu executare.

Pe latură civilă, Curtea de Apel Bucureşti a dispus anularea deciziei Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul ANRP de emitere a titlurilor de despăgubire în favoarea societăţii Rosintaly Management Limited, în cotă de 75%, a lui Aurel Nicolae, în cotă de 15%, şi a lui Ionuţ Birisiu, în cotă de 10%, în cuantum total de 37.243.500 lei.

De asemenea, instanţa a mai hotărât: anulează titlurile de conversie din anul 2011 emise în favoarea celor trei, repune părţile în situaţia anterioară şi dispune restituirea sumei de 37.243.500 lei către partea civilă statul român prin Ministerul Finanţelor, de către inculpatul Horia Simu, beneficiar real al societăţii Rosintaly Management Limited - 27.932.625 lei, dar şi de către martorii Ionuţ Birisiu - 931.087 lei, Daniel Moldoveanu - 1.117.305 lei, Ion Sterian - 1.675.957 lei, Aurel Niculae - 174.299 lei, Georgian Gabriel Surdu - 2.706.112 lei şi Dorin Cocoş - 2.706.112 lei.

Inculpaţii din dosar au fost obligaţi să plătească statului român suma de 7.715.000 euro, în măsura în care pretenţiile părţii civile nu sunt acoperite prin repunerea părţilor în situaţia anterioară.

Judecătorii au menţinut sechestrele pe bunurile inculpaţilor, dar şi ale martorilor care trebuie să restituie sume de bani către statul român, inclusiv Dorin Cocoş, fostul soţ al Elenei Udrea.

Cheltuielile de judecată care trebuie achitate de inculpaţi se ridică la peste 120.000 lei.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Fișă de dosar

Dosarul a fost trimis în judecată de DNA în iulie 2016 şi se referă la săvârşirea unor infracţiuni de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu, dare şi dare şi luare de mită.

Potrivit DNA, drepturile litigioase ce priveau o suprafaţă de teren situată în municipiul Constanţa au fost achiziţionate de Horia Simu, printr-un intermediar, la data de 22 octombrie 2009, preţul cesiunii fiind de 700.000 de euro.

"De la acea dată, inculpatul Simu Horia a iniţiat un complex de demersuri prin intermediul unor angajaţi ai societăţilor sale şi prin intermediul unor persoane cu funcţii de conducere din cadrul unor instituţii publice, cu sprijinul cărora să urgenteze obţinerea despăgubirilor prin intervenţia acestora la nivelul autorităţilor implicate în procedura de retrocedare.

Urmare a acestor demersuri, la data de 26 mai 2011, inculpaţii Dumitrean Crinuţa Nicoleta, Mihai Cristian Sebastian, Baciu Remus Virgil, Vasilescu Oana, Bogdan Dragoş, Teodorescu Cătălin Florin şi Marko Atilla Gabor (...) au aprobat, în unanimitate, raportul de evaluare întocmit de expertul evaluator Dima Alin Horaţiu, prin care valoarea unui teren în suprafaţă de 25 hectare situat în municipiul Constanţa (zona Brătianu - Anadalchioi) a fost stabilită la suma de 8.750.000 euro (35 euro/mp), echivalentul a 37.243.500 lei", spune DNA.

În opinia procurorilor, în acest caz a fost vorba de o supraevaluare a terenului respectiv cu 7,7 milioane de euro, ceea ce a provocat un prejudiciu echivalent în dauna bugetului de stat, concomitent cu obţinerea unui avantaj patrimonial de către Horia Simu şi alte persoane, beneficiare ale drepturilor litigioase, în cuantum total de peste 32 de milioane de lei.

"Concret, membrii Comisiei, luând la cunoştinţă de concluziile raportului de evaluare, întocmit cu nerespectarea Standardelor Internaţionale de Evaluare, nu au constatat faptul că inculpatul Dima Alin Horaţiu a supraevaluat terenul respectiv, deşi aveau cunoştinţă de faptul că suprafaţa respectivă era situată în extravilanul municipiului Constanţa şi avea destinaţia de teren agricol.

Mai mult, în cuprinsul documentului respectiv nu a fost evidenţiată poziţia exactă a terenului, iar pentru stabilirea valorii acestuia expertul a utilizat comparabile care nu priveau tranzacţii de vânzare, ci doar oferte de vânzare a unor terenuri situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Constanţa care nu aveau categoria de folosinţă teren agricol", explică DNA.

Anchetatorii au mai constatat că raportul de evaluare respectiv a fost avizat anterior de Florentina Savu, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu ce derivau din funcţia de consilier în cadrul Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.

Conform DNA, Crinuţa Dumitrean a primit de la Horia Simu, printr-un intermediar, suma de 400.000 de euro, în schimbul ajutorului acordat omului de afaceri. De asemenea, expertul evaluator Alin Horaţiu Dima a primit prin intermediar, de la acelaşi inculpat, suma de 5.000 de euro.

"În perioada 24.06.2011 - 11.11.2011, inculpatul Simu Horia a disimulat adevărata natură a provenienţei sumei totale de 5.066.300 euro, obţinută în maniera de mai sus, prin încheierea cu diverse firme controlate de acesta a unui număr de nouă contracte de împrumut, nereale", mai spun procurorii.

Fostul deputat Theodor Nicolescu mai are o condamnare definitivă de 8 ani închisoare pentru luare de mită într-un alt dosar ANRP, în schimb Marko Attila Gabor a fost achitat în acel dosar.

Marko Attila a fugit din România în 2015, fiind dat în urmărire internaţională. În anul 2018, presa a publicat fotografii făcute la Budapesta, în care fostul deputat UDMR apare alături de politicieni maghiari şi români.

De asemenea, omul de afaceri Horia Simu a fost condamnat în iunie 2018 la 4 ani închisoare pentru cumpărare de influenţă, fiind acuzat că a dat bani pentru ca fosta şefă a DIICOT, Alina Bica, să intervină pentru a-i clasa un dosar. Condamnarea i-a fost suspendată şi a fost eliberat din închisoare în decembrie 2018, în baza deciziei Curţii Constituţionale privind nelegala constituire a completurilor de la Instanţa supremă.