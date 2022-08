Versiunea Night of the Living Dead a lui Jeff Broadstreet, în seria Duminici de vară scary de la Warner TV

Filmul „Night of the Living Dead” regizat de Jeff Broadstreet va fi difuzat de Warner TV pe 21 august, în cadrul seriei „Duminici de vară scary”, potrivit news.ro.

Un omagiu şi, în acelaşi timp, o reinterpretare a filmului original din 1968, producţia actualizată din 2006 are în centru mai mulţi supravieţuitori prinşi într-o fermă unde se luptă cu zombies.

Din distribuţie fac parte Brianna Brown, Joshua DesRoches, Sid Haig, Greg Travis şi Ken Ward.

Acesta este al doilea remake al clasicului, după cel regizat de Tom Savini şi lansat în 1990, pe baza scenariului revizuit al lui George A. Romero. Spre deosebire de primul, acest remake a fost realizat de o echipă complet nouă.

Originalul nu a fost vreodată protejat corespunzător prin drepturi de autor, astfel că a ajuns domeniu public, iar versiunile pot fi realizate fără permisiunea creatorilor iniţiali.

Jeff Broadstreet a semnat şi un prequel, intitulat „Night of the Living Dead 3D: Re-Animation”, care a fost lansat în 2012.

„Night of the Living Dead” (1968) este un film horror independent regizat, filmat şi montat de George A. Romero, având la bază un scenariu semnat de el împreună cu John Russo. Franciza cuprinde cinci continuări oficiale, lansate între 1978 şi 2009, toate regizate de George A. Romero.

Lungmetrajul lui Jeff Broadstreet va putea fi urmărit pe 21 august începând cu ora 22.00.