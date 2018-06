Veste proastă pentru fanii Indiana Jones - decizia luată de producători

Lansarea celui de-al cincilea lungmetraj din franciza „Indiana Jones” a fost amânată pe termen nedeterminat, deoarece filmările nu vor mai începe în aprilie 2019, aşa cum fuseseră programate, scrie News.ro.

„Indiana Jones 5” urma să fie lansat pe 10 iulie 2020. Surse apropiate producţiei au declarat pentru Variety că filmările au fost amânate cu câteva luni, poate chiar mai mult, iar membrii echipei au fost deja anunţaţi.

O problemă este aceea că scenariul nu este finalizat. Jonathan Kasdan a fost implicat recent în proiect, iar producătorii aşteaptă o nouă variantă de scenariu.

Aparent, regizorul Steven Spielberg şi actorul Harrison Ford rămân în proiect.

Spielberg are în pregătire mai multe proiecte cinematografice. El se află în preproducţie cu remake-ul „West Side Story” şi va începe lucrul la „The Kidnapping of Edgardo Mortara”, dramă cu Mark Rylance în rol principal.

Următorul proiect al lui Ford este animaţia „Secret Life of Pets 2”, pentru care îşi va împrumuta vocea.

Studiourile Disney, care vor lansa cel de-al cincilea film cu Indiana Jones, au refuzat să comenteze.

Cel mai recent film al francizei, „Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”, regizat de Steven Spielberg, cu Harrison Ford în rol principal, a fost lansat în 2008.