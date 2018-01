Vestea URIAȘĂ pentru Simona Halep, înainte de Australian Open: INVIDIE maximă printre adversare

Simona Halep va rămâne, cel puțin până la sfârșitul lui ianuarie, pe primul loc mondial. Conform ultimelor calcule, românca nu poate fi depășită în perioada următoare de ocupanta locului 3, Garbine Muguruza.

"Simona Halep rămâne în fruntea clasamentului WTA pentru a 14-a săptămână la rând si matematic va mai ramane cel putin inca 3 saptamani, pana la terminarea turneului Australian Open in februarie.

Contrar stirilor aparute in ultimele zile, Muguruza nu poate sa o depaseasca. Chiar daca aceasta va castiga turneul de la Sydney, cele 470 de puncte potentiale nu o ajuta deoarece, conform regulilor de calcul al clasamentului, nu i se vor lua in calcul cele 55 de puncte castigate la Doha anul trecut. Astfel, cel mai bun punctaj al Garbinei Muguruza se va situa cu 5 puncte sub punctajul Simonei.

Detalii:

- Simona are acum 6425 puncte

- Muguruza are acum 6005 puncte. In clasamentul WTA se iau in considerare doar 16 turnee si finala de la Singapore, din care o parte dintre acestea este constituita din turneele obligatorii. Din restul de turnee, se iau in considerare doar cele in care s-au obtinut cele mai multe puncte. Astfel, in situatia in care Muguruza ar castiga 470 de puncte, Turneul de la Sydney ar intra in lista turneelor luate in calcul iar turneul de la Doha in lista celor ce nu se iau in considerare. 6005+470-55= 6420 puncte.", potrivit unor date postate pe pagina de Facebook Simona Halep Band.