Vești excelente - Guvernul Olandei susține aderarea României la Schengen/ Austria, ultima barieră

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, anunță că și Olanda susține aderarea României la Schengen: „ Dialogul politic foarte strâns cu partenerii olandezi de la toate nivelurile a contribuit la fundamentarea unei abordări favorabile”.

„Mă bucur să salut evaluarea și poziția pozitivă de astăzi a guvernului olandez în sprijinul aderării României la Schengen . Dialogul politic foarte strâns cu partenerii olandezi de la toate nivelurile a contribuit la fundamentarea unei abordări favorabile”, scrie pe Twitter Bogdan Aurescu.

Prin poziția comisiei abilitate din Parlamentul Suediei se confirmă sprijinul acestei țări pentru intrarea României în Schengen.

Decizia finală va fi adoptată de Consiliul UE pentru Justiție și Afaceri Interne, la 8 decembrie.

Glad to welcome today’s positive evaluation&position of Dutch Government in support of ????????’s #Schengen accession. The very close political dialogue with ???????? partners at all levels contributed to substantiating a favourable approach. I thank @WBHoekstra for all his support!