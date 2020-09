Veşti inedite de la ministrul Muncii legat de cei fără stagiu minim de cotizare - Anunţă un proiect prin care să poată fi cumpăraţi anii de pensie

Ministrul Muncii Violeta Alexandru a anunţat, sâmbătă seara, la România Tv, că Guvernul are în lucru un act normativ prin care cei care nu au stagiu minim de cotizare să-şi poată cumpăra ani de pensie şi astfel să beneficieze de pensie.

„Cu privire la scanarea cărţilor de muncă, da, vă pot confirma că avem în lucru un act normativ care vizează două aspecte, pe de o parte posibilitatea pentru cei care nu au stagiu minim de cotizare să-şi poată cumpăra ani de pensie din spate, să îşi poată completa acest stagiu minim de cotizare şi să beneficieze de pensie şi pe de altă parte vizează o problemă pe care am cercetat-o şi am analizat-o profund din primăvara acestui an – este vorba despre scanarea carnetelor de muncă”, a afirmat Violeta Alexandru şi a precizat că Guvernul mai are în plan şi scanarea carnetelor de muncă.

Ea a mai transmis că multe dintre scanări sunt de proastă calitate.

„Multe dintre aceste scanări sunt de proastă calitate, adică nu se disting datele, scanarea nu a fost făcută corespunzător, sunt pagini care nu au fost desprinse şi nu sunt scanate toate filele carnetului de muncă sau nu au fost introduse datele, pentru că sunt două operaţiuni – scanarea pe de o parte şi introducerea datelor, se numeşte OCR-izare (Recunoaşterea Optică a Caracterelor – n.r.), într-o bază de date. Şi acest lucru mă preocupă”, a explicat Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii se referă la un proiect de ordonanţă de urgenţă, care era pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Guvernului însă nu a fost aprobat, prin care persoanele care nu sunt pensionate pot plăti contribuţia de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau unul asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii ori într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în România, în statele membre ale UE sau în alte state cu care ţara noastră aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.

Proiectul de act normativ mai prevede că: „În situaţii excepţionale, determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă, declarate în condiţiile legii, angajatorii au încetat activitatea şi/sau dacă arhiva acestora nu mai poate fi identificată, perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) pot fi valorificate pe baza informaţiilor, respectiv datelor preluate din carnetele de muncă, existente în arhiva electronică privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, dacă informaţiile preluate din carnetul de muncă sunt identice cu cele din carnetele de muncă scanate. Arhiva electronică cuprinde atât datele preluate din carnetele de muncă cât şi carnetele de muncă scanate”.