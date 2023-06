Vești proaste pentru amatorii de vacanțe: tarifele camerelor de hotel din SUA şi Europa ar putea să continue să crească

Tarifele pentru camerele de hotel din SUA şi Europa sunt în creştere, şi ar putea să se scumpească şi mai mult, pentru că oferta nu a reuşit să ţină pasul cu cererea, apreciază directorii din industrie intervievaţi de Reuters.

Pe piaţa din SUA, oferta de camere de hotel abia a crescut, în condiţiile în care înăsprirea condiţiilor de creditare de către băncile regionale a îngreunat munca dezvoltatorilor care vor să îşi asigure finanţare, chiar dacă cererea de călătorii a crescut după pandemia de COVID-19. Această situaţie ajută la menţinerea unor preţuri ridicate, la care potrivit directorilor din industrie ar fi trebuit să se ajungă cu ani în urmă, potrivit Agerpres.

"Am avut o creştere robustă a ofertei o perioadă îndelungată de timp, care a menţinut preţurile la un nivel redus", a declarat directorul general de la IHG Hotels and Resorts, Keith Barr cu ocazia unei conferinţe a industriei ospitalităţii organizată luni la New York. Cu toate acestea, oferta nu este aşteptată să înregistreze o relansare semnificativă în următorii doi ani.

Numărul de camere de hotel din SUA a crescut cu doar 3% în luna aprilie 2023 comparativ cu aceeaşi lună din 2019. Aproximativ 153.000 de camere de hotel erau în construcţie în luna aprilie a acestui an, faţă de un vârf de 220.000 în aceeaşi lună din 2020, potrivit firmei de consultanţă STR.

"Asta va menţine preţurile la nivelul la care ar fi trebuit să fie de-a lungul timpului, ceea ce este grozav pentru această industrie", spune Keith Barr.

Tarifele medii la o cameră de hotel din SUA au fost de 157,45 de dolari pe noapte în luna mai, în creştere cu 17% comparativ cu 2019. Tarifele au scăzut până la 73,25 dolari în luna aprilie 2020, în timpul pandemiei, şi au revenit deasupra pragului de 100 de dolari abia în luna martie 2021, arată datele STR.

"Comparativ cu scăderile puternice şi închiderile din industrie din 2020, toate aceste tarife par nebuneşti", a spus şi directorul de la Hyatt Hotels, Mark Hoplamazian.

Camerele de hotel din segmentele de mijloc şi economy costă acum cu 15% până la 20% mai mult decât înainte de pandemie, iar tarifele majorate persistă, a declarat şi directorul general de la Accor, Sebastien Bazin, la conferinţa de la New York. "În ultimii 20 de ani operatorii de hoteluri nu au avut curajul să majoreze tarifele pentru camere. Acum jumătate din oamenii care rezervă camere nu întreabă care este preţul ci spun să le dăm cea mai bună cameră", a precizat Bazin. Acesta a adăugat că în ultimele şase luni o cameră la un hotel din Paris a costat cu 50% mai mult decât în 2019, în timp ce la Londra preţurile au crescut cu 30% în aceeaşi perioadă.

"Cu siguranţă va exista un plafon", a subliniat Keith Barr, adăugând însă că industria hotelieră nu a ajuns încă la acel plafon.