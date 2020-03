Viceliderul comisiei SRI din Parlament a cerut prima informare pentru Cotroceni și Guvern despre riscul intrării COVID-19 în România

Vicepreședintele comisiei parlamentare de control a activității SRI, deputatul Marian Cucșa, a transmis vineri că a cerut conducerii SRI să-i comunice prima informare care a fost trimisă la Cotroceni și Guvern despre riscul intrării COVID-19 în România.

„Poporul roman este indreptatit sa stie CAND a aflat presedintele Romaniei despre pericolul COVID19! Astazi, in calitate de vicepresedinte al Comisiei SRI din Parlamentul Romaniei, am trimis o solicitare conducerii SRI pentru a afla CAND a fost prima informare trimisa Presedintelui Romaniei si Primului Ministru al Romaniei despre pericolul patrunderii pe teritoriul Romaniei a coronavirusului! Asa cum am spus si la inceputul lunii februarie, atunci cand am cerut raport SRI si covocarea CSAT pe tema COVID19, sanatatea romanilor tine de siguranta nationala! Poate pentru unii pare irelevanta aceasta informatie, in contextul in care deja Romania pierde vieti omenesti in lupta cu acest virus, insa mi-e teama ca aceasta atentionare nu a fost luata in seama la timp! Timp in care ne puteam pregati si organiza mult mai bine sa salvam vieti!”, a scris Cucșa pe Facebook.

