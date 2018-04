Vicepreședinte PNL: 'Faptul că Ierusalimul este capitala de drept a Israelului este greu de contestat'

Disputa mutării ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim este una complexă, iar poziţiile dintre cele mai diverse, chiar şi în tabăra care îl susţine pe preşedintele Iohannis, Vicepreşedintele PNL Ben-Oni Ardelean, vicepreşedinte al Comisiei de politică externă din Camera Deputaţilor, afirmă că Ierusalimul este capitala Israelului, însă chestiunea mutării ambasadei riscă să fie compromisă de abordarea PSD.

Vezi şi: E o minune că mai trăieşte: Ce mănâncă zilnic preşedintele SUA, Donald Trump

"Faptul că Ierusalimul este capitala de drept a Israelului este greu de contestat. Dovezile istorice și arheologice în favoarea acestuia sunt covârșitoare, fiind cea mai veche capitală menționată într-un act de maximă importantă: Biblia. Mențiunile biblice preced, istoric, cele două mari și importante religii monoteiste apărute cu mulți ani după cultul mozaic. Astăzi Ierusalimul este un oraș sfânt nu numai pentru israelieni, ci și pentru creștini și musulmani. Însă această conviețuire religioasă nu trebuie să împiedice, în timp, acceptarea unei realități istorice, care nu ne lasă să nu recunoaștem Ierusalimul drept centrul administrativ și cultural al Israelului.

România a recunoscut Statul Israel şi a stabilit relaţii diplomatice cu acesta la 11 iunie 1948, nu cu mult timp de la înființarea sa. Mai mult, în același an a avut loc deschiderea oficiilor diplomatice. Acest moment- 11 iunie 1948- ne arată, nouă, celor care dezbatem astăzi dacă e bine sau nu să mutăm Ambasada României de la Tel Aviv la Ierusalim, nivelul de încredere al acelor vremuri dintre cele două popoare, încredere care nu a ținut cont de contestatarii politici importanți ai creării statului Israel.

Pe parcursul anilor, relațiile diplomatice dintre cele două state s-au îmbunătățit și mai mult, iar la începutul anilor ’90- între ministerele de externe ale celor două ţări- a fost creată o comisie mixtă, care s-a întrunit și se întrunește, periodic, la Bucureşti şi la Ierusalim", scrie Ben-Oni Ardelean.

Vezi şi: Dependenţa de Facebook, extrem de periculoasă: Ce anunţă specialiştii

Deputatul PNL revine cu explicaţii pe acestă temă, sub titlul "Mutarea Ambasadei la Ierusalim: între curajul asumării și vagabonțeala distrugătoare de proiect":

"Încerc să mă fac înțeles pe acest subiect sensibil, așadar continui să îmi exprim public opinia, chiar dacă deranjez, dar vreau să clarific câteva aspecte. După ce mi-am prezența categoric opinia că Ierusalimul este capitala Israelului, am preluat trei analize (anterioare acestei postări pe FB) fiindcă sunt precise și mi se par exhaustive. Totuși, trebuie să clarific de ce am anunțat în conferința de presă organizată, recent, după Biroul Executiv al PNL că vom chema ministrul de Externe la audieri, demers deja declanșat. Pentru cei mai puțini inițiați cu demersurile diplomatice am să explic ce se întâmplă în fapt.

Dragnea preia o temă de mare importantă geopolitică, temă ce suscită diverse sensibilități naționale și internaționale, o ridică și dă cu aceasta de pământ! Practic, face praf un demers atât de important, apoi golănește dând vina pe alții. În fapt, ceea ce face Dragnea este să iasă într-o seară să spună că Guvernul Viorica-Vasilica Dăncilă a aprobat un memorandum pentru mutarea Ambasadei. Constituția este foarte clară:

Art. 91 – Atribuţii în domeniul politicii externe

(1) Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României, negociate de Guvern, şi le supune spre ratificare Parlamentului, într-un termen rezonabil. Celelalte tratate şi acorduri internaţionale se încheie, se aprobă sau se ratifică potrivit procedurii stabilite prin lege.

(2) Preşedintele, la propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.

(3) Reprezentanţii diplomatici ai altor state sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele României.

Iar regulamentul Ministerului de Externe, spune clar:

Art. 72. - (1) Înființarea, desființarea și schimbarea rangului MD/OC de carieră se aprobă de Președintele României, prin decret, la propunerea Guvernului, în baza documentației inițiate de M.A.E.

Așadar, fără o consultare cu președintele României, fără aprobarea acestuia, NU se va înființa niciodată vreo ambasadă a României! Știind asta, era imperativ să existe nu doar o consultare, dar și o înțelegere, un consens, ca acest demers să aibă succes. Lipsa unui acord al președintelui, ba mai mult, politizarea și punerea în offside a șefului statului, fac că acest proiect să aibă slabe șanse să se mai realizeze. Politica înseamnă arta negocierii, dacă vrei ca un demers să aibă succes. Dragnea în fapt nu a vrut să reușească, să se consulte, ci doar să puncteze mediatic pentru imaginea internă, dar să și încerce o intrare externă, știind blocajele care le are peste tot în lume.

Așadar, a ridicat subiectul, apoi a dat cu el de pământ, dând vina pe alții că demersul s-a făcut țăndări. În fapt el nu a vrut să îl facă, ci doar să puncteze, ca apoi să îl distrugă și să aibă pe cine să dea vina.

Am declarat deseori că sunt subiecte pe care avem tot dreptul să politizăm, gen creșteri de pensii, salarii, taxe, infrastructură, dezvoltare etc. Însă sunt subiecte pe care este bine să nu politizăm, cum ar fi apărare, securitate națională, externe etc. Exemplul de succes este consensul pe cei 2% pentru apărare ce a fost convenit de toate partidele politice parlamentare la inițiativa președintelui Klaus Iohannis. Pe politică externă e la fel, deseori am afirmat asta, respectiv că există un singur deziderat când ieșim în extern, și anume: interesul național.

De ce Dragnea pervertește, distrugând probabil (sau mai mult că sigur) un proiect atât de important? De ce ne facem de rușine pe plan extern, pentru mize interne, mici, pierzând în jocul mare extern? În loc să jucăm în liga mare, ne trezim mai tot timpul că jucăm miuța în spatele blocului, că nu depășim nivelul de vagabonțeală ieftină.

Cum credeți că s-a realizat votul pe ONU în care România s-a abținut, dând astfel un vot pro-SUA & pro-Israel?! Oare nu printr-o înțelegere a MAE cu președintele Klaus Iohannis? Știu, nu a fost o decizie ușoară, însă doar în urma unor evaluări serioase și a unei consultări, o decizie extrem bună de altfel, a putut fi luată. De ce acum s-a procedat altfel? Doar numai dacă se dorea politizarea (așa cum am afirmat, ce... nu se face în politică externă!), ducerea în derizoriu a subiectului (deja realizat acest obiectiv, vezi reacțiile!), trosnirea și distrugerea demersului.

În politica externă deseori se vede doar vârful icebergului, nu ce este dedesubt. Ce s-a întâmplat, în fapt? Ce se poate face? Răspunsurile într-o postare ulterioară."

Vezi şi: Un cunoscut nutriţionist dezleagă misterul: Îngraşă sau nu brânza? .