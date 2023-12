Vicepremierul Alaiba: R. Moldova e una dintre cele mai sărace țări din Europa și oamenii noștri nu merită acest titlu

Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, estimează că R. Moldova va avea, la sfârșitul acestui an, o creștere economică de aproximativ 2%, deși pentru a nu „rămâne la coada Europei” ar avea nevoie de o creștere anuală de 8-10 % în următorul deceniu, relatează stiripesurse.md

„Noi nu ne putem permite luxul să creștem cu 3-5% anual”, afirmă ministrul în podcastul video „Pe Agendă”, de la Europa Liberă, spunând că vede „primele semne de recuperare”.

„Luxul” de a fi săraci

„Ultimele cifre pe care le am sunt din septembrie. Statistic, exporturile sunt plus 9% față de aceeași perioadă anului trecut, industria - plus 1,5%, agricultura - plus 20%, inflația în octombrie deja a coborât la 6,3%”, argumentează ministrul, însă nuanțează că economia „va putea respira ușurat” numai după ce se va încheia războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

„Noi suntem una dintre cele mai sărace țări din Europa și oamenii noștri nu merită acest titlu pentru că noi suntem un popor muncitor”, susține ministrul, care promite că în 2024 atenția va fi concentrată pe finanțarea antreprenorilor, atragerea investițiilor străine și susținerea mediului de afaceri.

Acum speranța economiei moldovene pare a fi sectorul IT, iar autoritățile de la Chișinău încearcă să atragă în R. Moldova mai multe companii din acest sector, oferindu-le, între altele, o taxă unică de 7 %, dar și mai puțină birocrație.

„Sectorul IT este un generator de locuri de muncă înalt calificate. 5 % din PIB este sectorul IT acum și aici creșterea este posibilă pentru că mai e spațiu. (...) E vorba și despre forța de muncă, pentru că în Republica Moldova poți să angajezi cetățeni din UE fără absolut nicio problemă, inclusiv pentru a lucra de la distanță”.

Cum îi va merge Republicii Moldova din punct de vedere economic în anul care vine?

De ce guvernul, membrii acestuia se implică și poartă discuții directe cu anumite companii, inclusiv aeriene, încercând să le aducă în R. Moldova? Pentru că – spune ministrul – „în cazuri anumite, când este vorba de companii care pot să revoluționeze un sector sau altul, să crească prestigiul Republicii Moldova ca destinație investițională”, este chiar necesar. Deoarece asta ar schimba „total, tectonic, însăși structura unui sector întreg din economie”.

Primele efecte ale reformei interdicției patentelor: din septembrie și până la 15 noiembrie 2023, foștii patentari au adus în economia oficială a R. Moldova 260 de milioane de lei.

De ce pachetele de reducere a birocrației pentru mediul de afaceri sunt sau nu sunt în defavoarea consumatorilor?

De ce companiile IT ar vrea să investească în R. Moldova?

Când vor fi digitalizate toate serviciile pentru antreprenori?

