Vicepreședinte PNL: 'Linia roșie în coaliție este impozitul progresiv'

Europarlamentarul Cristian Bușoi, vicepreședinte PNL, a declarat duminică, la Antena 3, că în coaliție nu sunt conflicte, ci „discuții în contradictorii” și că pentru liberali „linia roșie” este schimbarea sistemului de impozitare.

„Nu sunt conflicte, sunt discutii in contradictoriu dar nu pun in pericol stabilitatea coalitiei de guvernare. Avem fiecare partid, inainte de calculele electorale, o responsabilitate fata de tara mai ales intr-un context dificil. Inainte de orice dezbatere (din coalitie) se aduce in dezbatere contextul geopolitic. Cred ca ambele partide inteleg ca trebuie sa duca la bun sfarsit acest acord de guvernare.

Evident ca in 2024 va fi o competitie, va incepe la europarlamentare, va continua la locale, parlamentare, iar functia de preedinte e extrem de improtanta si fiecare partid, orice ar decalra public, isi doreste sa dea presedintele.

Pentru noi linia rosie e impozitul progresiv. Am mai avut in Romania, aveam foarte mare evaziune fiscala. Cta unica si-a dovedit utilitatea si bugetul Romaniei a fost intr-un bun echilibru si o dezvoltare constanta”, a declarat Cristian Bușoi.