Se cere ședință CSAT pentru coronavirus / Vicepreședintele comisiei SRI din Parlament: Ce sanse are un astfel de pacient in spitalele din Romania?

Deputatul Marian Cucșa, vicepreședinte al comisiei parlamentare de control a activității SRI, a cerut joi, pe pagina sa de socializare, „intrunirea CSAT pentru ca ne confruntam deja cu o problema de siguranta nationala”, dupa ce un roman de pe nava de croazieră aflată în carantină în Japonia a fost diagnosticat cu coronavirus.

„⚠️ Daca pana acum citeam despre cetateni straini care se confrunta cu aceasta problema, iata ca, din pacate, avem prima confirmare in cazul unui roman.

➡️ Nu vreau sa creez panica, dar cred ca este un subiect care necesita mai multa atentie din partea guvernului. Ludovic Orban pare mai interesat de anticipate si de jocurile lui Klaus Iohannis, in astfel de momente.

Ca cetatean al Romaniei simt nevoia sa stiu ca au fost luate toate masurile preventive in acest caz. Mai ales ca virusul a ajuns la nici 1500 de kilometri de noi. Asa ca nu pot sa nu ma intreb:

1️⃣ Ce sanse are un astfel de pacient in spitalele din Romania?

2️⃣ Cate locuri care sa intruneasca toate conditiile exista in unitatile sanitare din tara?

3️⃣ Cum pot fi izolati acesti pacienti, in conditiile in care spitalele "colcaie" de infectii nosocomiale. Sectiile de Terapie Intensiva sunt arhipline iar regulile elementare de igiena nu sunt respectate, in multe unitati sanitare din tara. Pacientul se interneaza cu o problema si iese cu trei.

4️⃣ Imunitatea pacientilor cu Coronavirus este foarte scazuta, cum ii protejati?

5️⃣ Ce masuri preventive au fost dispuse in punctele de frontiera. Si aici nu ma refer doar la aeroportul Otopeni. Exista si frontiere terestre

6️⃣ Ce masuri preventive au fost dispuse in portul Constanta?

7️⃣ Ce vedem de cateva luni, in actiunile Guvernului, pe acesta subiect? Doar balbaieli, lipsa de coordonare in actiunile institutiilor ce sunt abilitate pe aceasta problematica. Cred ca si rolul CSAT ar trebui sa fie foarte activ, in aceste momente, pentru a avea coerenta in adoptarea celor mai bune masuri pentru populatie si protejarea oamenilor”, a scris deputatul.

