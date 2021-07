Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, a participat la conferința despre educație organizată de europarlamentarul Victor Negrescu

Vicepreședintele Comisiei Europene, Margrethe Vestager, a participat la conferința despre educație organizată de europarlamentarul Victor Negrescu. 22% din bugetul total al planurilor de redresare este alocat către prioritățile digitale, iar anumite state membre au alocat întreg bugetul pentru educație pe zona de digitalizare a educației.

Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European și co-președinte al Alianței Europene pentru Educație, Victor Negrescu, a organizat astăzi o conferință despre educație la care a participat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager și zeci de eurodeputați din grupuri politice diferite.

“În timp ce la București decidenții au rămas blocați în proiectul România educată, care este depășit din punct de vedere tehnic, continui să promovez educația la nivel european prin organizarea unei noi dezbateri la care a participat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager. Am dezbătut despre modul în care planurile de redresare trebuie să abordeze educația dar și posibilitatea ca acest domeniu să fie integrat în competențele europene în contextul conferinței privind viitorul Europei. Am discutat cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene despre proiectul pilot inițiat pentru digitalizarea școlilor din mediul rural, în valoare de peste 2 milioane de euro, și am convenit să încercăm să extindem inițiativa prin transformarea sa într-un program complex de digitalizare a zonelor izolate și cu o conectivitate redusă în așa fel încât tinerii să aibă un viitor mai bun în respectivele localități. În plan european există, prin intermediul programelor și proiectelor inițiate de UE, multe oportunități, ratate din păcate de România. Cu ajutorul Alianței Europene pentru Educație căutăm să aducem aceste oportunități mai aproape de cetățeni” a declarat eurodeputatul Victor Negrescu.

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, a accentuat nevoia de a moderniza educația și a oferi profesorilor și elevilor competențele de care au nevoie pe viitor. Comisarul a salutat inițiativa eurodeputatului român și raportul promovat de acesta în Parlamentul European dedicat educației digitale.

“Educația digitală este o prioritate. Educația nu este o simplă adăugire, este o prioritate centrală care poate face lucrurile să se întâmple pe zona digitală. Niciuna dintre prioritățile noastre digitale nu se poate realiza fără persoanele care au competențele digitale necesare. Atunci când privim planurile de redresare, analiza preliminară arată că circa 20 de miliarde de euro sunt alocate pentru susținerea digitalizării și educației digitale. 22% din bugetul total este alocat către prioritățile digitale, iar anumite state membre au alocat întreg bugetul pentru educație pe zona de digitalizare a educației.” a afirmat comisarul Margrethe Vestager.

Alianța Europeană pentru Educație este o rețea ce reunește zeci de eurodeputați, decidenți și experți europeni din toate grupurile politice, interesați de problematica educației, creată la inițiativa eurodeputaților Victor Negrescu și Eva Maydell. Europarlamentarul Victor Negrescu este autorul mai multor rapoarte dedicate educației în Parlamentul European precum și inițiatorul mai multor proiecte pilot finanțate direct de UE pe zona de educație.