Vicepreşedintele PRO România Ioana Petrescu, atac la Teodorovici: 'Ideea cu impozitul diferenţiat e cel puţin dubioasă'

Vicepreşedintele PRO România Ioana Maria Petrescu, fost ministru al Finanţelor, a declarat luni, la Oradea, că ideea cu impozitul diferenţiat vehiculată de ministrul Eugen Teodorovici este "cel puţin dubioasă", "ar crea situaţii de inechitate" şi "nu-şi are rostul", anunță AGERPRES.

"În primul rând, din punct de vedere fiscal, este o propunere cel puţin dubioasă. Pentru că nu poţi să introduci o cotă diferenţiată doar pe o anumită categorie de venituri. În mod normal, trebuie să faci un impozit pe venit global, adică să aduni toate veniturile şi apoi să impozitezi progresiv. Dacă într-adevăr domnul Teodorovici insistă pe această idee, atunci se vor crea nişte situaţii de inechitate între persoane care au acelaşi venit", a spus, în conferinţă de presă, Ioana Maria Petrescu.

Ea a afirmat că pensiile speciale sunt şi trebuie să fie speciale pentru acei câţiva români care au activat în domenii foarte sensibile sau poate şi-au pus viaţa în pericol ori în situaţii de stres extraordinare, aşa cum consideră meritate şi pensiile militare, diferite de ale celorlalţi contributori în sistemul de pensii.

"Dar de aici până la a impozita diferenţiat e cale lungă. Sunt sigură că se pot găsi soluţii pentru pensiile speciale, dacă stăm toţi să analizăm cum anume trebuie să arate aceste pensii speciale şi pentru cine. Mai pe româneşte, nu mi se pare absurd să existe în lege o diferenţiere între cineva care a lucrat, să spunem, în Divizia antidrog la MAI şi funcţionara care a bătut la calculator la MAI. Ca să luăm exemple simple. Deci, trebuie analizat cu atenţie. Dar ideea cu cote progresive nu-şi are rostul în acest context. Decât dacă, evident, domnul Teodorovici doreşte să introducă impozitul progresiv pe toate veniturile. Nu ştim, nu ne-a spus", a precizat Petrescu.

Petrescu s-a referit şi la altă declaraţie pe care Teodorovici a făcut-o privind sistemul care ar trebui să recalculeze pensiile conform noii legi a pensiilor.

"A spus domnia sa că este învechit şi că ar trebui să li se aloce pensionarilor o sumă anticipată pentru pensii, iar după recalculare, acesta să se regleze. Eu înţeleg din această declaraţie că dl Teodorovici este încă în campanie electorală, pentru că, dacă dorea aşa ceva, se putea face un lucru mult mai simplu la începutul anului. Un lucru pe care PRO România l-a cerut într-un amendament la Legea bugetului. Noi am cerut ca punctul de pensie, care urmează să fie 1.265 de lei, de la 1 septembrie, conform Legii pensiilor, să devină 1.875 de lei, aceasta fiind valoarea maximă la care ar ajunge punctul de pensie în anul 2021, conform noii legi a pensiilor. Dacă există bani, am spus. Această recalculare este uşor de făcut, nu ai nevoie de un nou sistem informatic, pentru că foloseşti acelaşi punct de pensie şi acelaşi mod de calculare şi, evident, ai un bănuţ în plus. Oamenii nu trebuie să aştepte până în 2021 să se termine acest nou mod de calcul al pensiilor. Acest amendament a fost eliminat în parlament. Dacă doreau cu adevărat PSD şi ALDE ca pensionarii să aibă pensii mai mari şi dacă aveau bani pentru acest lucru, puteau să accepte acest amendament. Ideea e că venim cu astfel de declaraţii în condiţiile în care soluţiile există şi stătea la mâna lor să facă acest lucru. Dar nu l-au făcut, pentru că ştiu foarte bine că nu au banii pentru creşterile pe care le-au promis şi le-au amânat pentru 2021 ca altcineva să găsească aceşti bani. Deci, doar declaraţii în plină campanie electorală", a susţinut fostul ministru al Finanţelor.