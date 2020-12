Vicepreședintele URS Vrancea: 'Pe fondul unei prezenţe scăzute la vot pot apărea anomalii'

Vicepreşedintele USR Liviu Mălureanu a declarat marţi, la Focşani, în cadrul unei conferinţe de presă, că pe fondul unei prezenţe scăzute la vot "pot apărea anomalii", partide care nu au în mod real o susţinere puternică în rândul populaţiei, potrivit Agerpres.

"A fost o campanie grea, atipică, mai ales din cauza pandemiei. A venit şi foarte repede după campania de la locale şi lucrul acesta a dus, din păcate, la o prezenţă scăzută, un lucru de altfel trist. Democraţia, pentru a fi reprezentativă, trebuie să aibă un număr cât mai mare de participanţi. Altfel, apar tot felul de anomalii, de partide care nu au în mod real o susţinere atât de puternică în rândul populaţiei, dar, pe fondul unei prezenţe scăzute, acest fenomen poate lua amploare. Din păcate nu am obţinut un loc în Parlament, AUR luând practic al cincilea loc de parlamentar pentru Vrancea. (...) În campanie am văzut un PNL foarte agresiv faţă de USR, distribuind materiale în care ne-au denigrat colegii. O campanie murdară a făcut şi PSD. PSD ataca PNL-ul, PNL ataca USR-ul şi AUR s-a strecurat nebăgat în seamă de nimeni", a declarat Liviu Mălureanu.

Potrivit acestuia, scorul mai mic faţă de media naţională obţinut de USR în Vrancea s-ar datora atât condiţiilor pandemice, cât şi specificului preponderent rural al judeţului.

"Pandemia a avut şi un impact economic. Oamenii sunt dezamăgiţi, îşi pierd locurile de muncă, nu mai au speranţe de la clasa politică. Cumva au zis că sunt toţi la fel. Cred că aici a fost cheia acestei prezenţe scăzute, şi a determinat această delăsare faţă de tot ceea ce înseamnă politică. (...) În al doilea rând, Vrancea este un judeţ preponderent rural, ori USR are o tracţiune mai mică în mediul rural, nu doar în Vrancea, ci în toată ţara. În urban am performat, am luat 14-15% pe Focşani, însă pe rural media este de 5-6%. Asta ne spune că trebuie să muncim foarte mult pe partea de rural, să deschidem filiale în toate comunele, să interacţionăm cu oamenii în mod direct şi nu doar pe Facebook", a fost de părere Mălureanu.

Întrebat de viitoarea colaborare a Alianţei USR-PLUS cu PNL în judeţ, Liviu Mălureanu a susţinut că PNL Vrancea continuă să aibă "o atitudine hrăpăreaţă", iar USR îşi doreşte un raport de colaborare şi nu de subordonare.

"Noi am comunicat oficial că ne dorim o colaborare cu PNL şi la Focşani. Am explicat oficial şi care sunt condiţiile. Din păcate, din partea PNL a fost un refuz complet şi o dezinformare că USR şi-ar dori de fapt o colaborare cu PSD, o minciună sfruntată. Noi în continuare dorim să avem această colaborare şi la nivel de Focşani. Condiţiile au rămas aceleaşi. Aşteptăm mai departe ca PNL să vină să discutăm transparent şi să înceteze cu aceste atacuri promovate de membri sau simpatizanţi ai PNL. (...) Avem o situaţie asemănătoare la Panciu, unde avem patru consilieri locali, decisivi pentru formarea unei majorităţi, iar PNL refuză să discute poziţia de viceprimar. Deci în continuare vedem această atitudine hrăpăreaţă a PNL în Vrancea, care doresc să aibă tot, nu vor să colaboreze cu USR-ul decât în postura de a cincea roată la căruţă. Ori noi suntem un partid esenţial la guvernare şi trebuie şi în Vrancea să avem acelaşi raport de colaborare, nu de subordonare", a susţinut liderul USR.