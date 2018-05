Victor Ciutacu, apel umanitar: Îşi donează ziua de naştere pentru un băiat de 11 ani care suferă de cancer

Victor Ciutacu, jurnalist la România TV, face un apel umanitar: de ziua sa, 15 mai, vrea să strângă o sumă cât mai mare de bani pentru tratamentul de care are nevoie Sebastian, un băiat de 11 ani care suferă de cancer.

"Cei care mă cunosc știu foarte bine că ies rar și bine în față la acțiuni umanitare. Și că, de o bună bucată de vreme, mă abțin. Dar acum vă prezint excepția care confirmă regula.

Pe scurt, pe 15 mai e ziua mea. Pe care vreau să o fac cadou. Lui Sebastian, care are 11 ani, cancer, vrea întâi să se facă bine și, după aia, fotbalist.

Detalii despre caz AICI!

Voi mă puteți ajuta în această acțiune. Dacă dați măcar doi bani pe mine și vreți să mă urați, donați-i banii ăia doi copilului. Da, îmi donez aniversarea! Pentru că vreau și pentru că pot. Vă las mai jos conturile, apreciez orice efort faceți și, dacă nu țineți neapărat la discreție, mi-ar plăcea să-mi și trimiteți, prin mesaje private, dovezi electronice ale efortului vostru umanitar. Pe discreția mea ulterioară puteți conta fără nici un fel de problemă.

RO40BTRLEURCRT0435839601 - cont euro (Duţă Gheorghe Cosmin)

RO90BTRLRONCRT0435839601 - cont lei (Duţă Gheorghe Cosmin)

SWIFT BTRLRO22 - pentru cei din străinătate

http://paypal.me/CosminDuta

Prima operație a durat peste 20 de ore și semnele sunt încurajatoare. Dar bătălia pentru viață continuă. Și e foarte costisitoare.

Eu n-am nevoie de nimic. Am o familie, am o carieră, am prieteni puțini și buni, am ce pune pe masă. Sebastian are nevoie de o viață. Pe care i-o putem oferi împreună. La debutul ca fotbalist, va purta tricoul original al lui Mihai Neșu; semnat de el și făcut cadou de mine. Care-l așteaptă la mine în birou...", scrie Victor Ciutacu pe Facebook.