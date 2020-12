Victor Ciutacu, atac la campania de vaccinare: 'Raed mai are să se îmbrace în Moș Crăciun și să danseze lasciv la bară cu seringa-n mână'

Jurnalistul Victor Ciutacu critică programul de vaccinare propus de autoritățile de la București și se întreabă ce se va întâmpla cu o mare parte din dozele primite până acum. Raed Arafat este și el luat la țintă.

„3.000 doze de vaccin pentru cadrele medicale docile și 7.000 pe sub mână. Totul sub patronajul ridicol al lui Arafat, organizator de ceremonii ceuașiste în fața dubei cu pinguini. Raed mai are să se îmbrace în Moș Crăciun și să danseze lasciv la bară cu seringa-n mână. Cu penibilul ăsta portstindard al vaccinării vreți voi să vină lumea la coadă la înțepat? Mai lipsesc Ciucă dând solemn onorul la catarg și Iohannis în șpilhozen și cu acordeonul larg întins pe burdihan ca să fie montajul perfect grotesc” a postat Victor Ciutacu pe pagina sa de socializare.

Vaccinarea împotriva coronavirusului începe duminică la 10 spitale din linia întâi, la care ajung, însă, doar 3.000 de doze, pentru prima administrare, ceea ce înseamnă că din tranșa „simbol” vor fi utilizate 6.000 de doze. GCS anunță de ce rămân aproape 4.000 de doze.

Reprezentanții Grupului de Comunicare Strategică (GCS) au fost întrebați, sâmbătă seara, ce se întâmplă cu 4.000 de doze de vaccin anti-COVID-19, care, teoretic, nu sunt folosite.

„Cele peste 3.000 de doze care vor ajunge mâine (duminică -n.r.) în spitale sunt doar pentru prima administrare și constituie un necesar estimativ întocmit de fiecare unitate spitalicească și poate suferi modificări. O parte din personalul din spitale este în concediu, alții sunt la scurt timp post-infecție cu SARS-Cov-2, alții au trecut recent prin această infecție și au decis să mai aștepte până ce se vor vaccina”, au răspuns cei de la GCS.

Aceștia subliniază că aceste doze trebuie să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie de ele.

Vaccinul dezvoltat de BioNTech și Pfizer se administrează în două doze: doza inițială și rapel.

În România au venit, vineri, în ziua de Crăciun, 10.000 de doze de vaccin împotriva coronavirusului, aceasta reprezentând tranșa „simbol”. Încă o tranșă, de 144.000 de doze va veni în țară luni.

