Victor Ciutacu dă de PĂMÂNT cu Liviu Dragnea, după PRIMUL interviu dat de lider din penitenciar: Ieșirea anunțată e un dezastru

Jurnalistul Victor Ciutacu îl taxează dur pe fostul lider PSD Liviu Dragnea, după ce acesta a decis să acorde primul interviu din penitenciar. Acesta va fi intervievat de jurnalista Anca Alexandrescu, de la Realitatea Plus, care e nimeni alta decât fosta sa consilieră.

"Îmi pare rau, uman, ca Dragnea e in puscarie. Mai ales ca ala a fost un ras de dosar. Am sperat, spre binele lui, ca i se desumfla capul cat sta jos. Din pacate, nu a priceput nimic. Iesirea programata azi e un dezastru. Habar nu am ce va spune in interviu. Dar sa iesi la tv, dupa un si ceva de parnaie, fix la postul care te-a impins pe scari spre Rahova, la omul pe care-l detesta atat colegii tai de partid, cat si aprope toata presa e o prostie. Daca voiam s-o ard politicos, scriam inadecvare in loc de prostie. Dar n-am de ce sa fiu. Fata de momentul in care a castigat alegerile cu 46% si i-am zis direct, in fata, ca o sa ajunga in puscarie, nu s-a schimbat nimic. Cu exceptia faptului ca invulnerabilitatea pe care isi inchpuia ca o are s-a mutat intr-o celula meschina de penitenciar. Perceptia gestului de azi e catastrofala.

Nu am absolut nimic cu Anca. Ne cunoastem de cand eram mult mai tineri. Am lucrat decent cu ea, cu limite si fara apropieri, cand si fix cat a fost cazul. Nu exclud ca interviul sa fie bun, iar Liviu chiar sa spune niste lucruri. Nici pe departe toate, ca i-au si aratat deja pisica TelDrum. Care, daca mai pricep si eu cat de cat, va fi a doua puscarie cu executare. Dupa ce se termina prima, pe model Nastase.

Am ce am cu Liviu. Care chiar avea potential si culoar. Si-a batut joc de ele si de sperantele unor milioane de oameni. Si nu e in stare nici acum sa se trezeasca. Se agata ilogic de un trecut pe care orice om in toate mintile l-ar dori uitat.

P.S. Nu am facut nici o solicitare de interviu cu Dragnea de cand e inchis si nici n-am de gand foarte curand. Nu ma banuiti de invidii profesionale. Nu e cazul, la interviu chiar ma uit in jos de pe Mont Blanc la tot ce e in piata romaneasca de profil", scrie Ciutacu pe Facebook.