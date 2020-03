Victor Ciutacu îi SPULBERĂ pe liberali: Nici măcar țărăniștii nu s-au autodistrus atât de rapid și spectaculos

Jurnalistul Victor Ciutacu susține că decizia lui Florin Cîțu de a-și depune mandatul, în plină criză legată de coronavirus, este una care îi va costa extrem de scump pe cei de la PNL și le ”profețește” că vor avea soarta țărăniștilor.

Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT la adresa diasporei: Nu suntem egali! Când vă pișați pe noi eram egali?

”În cel mai dramatic moment al existenței sale de după cutremurul din 1977 încoace, România are președinte unul în ochii căruia vezi neantul și a fost la un pas să aibă premier unul în privirea căruia vezi făina de trei nule. Omenirea întreagă e în stare de alertă pe coronavirus, în jurul nostru, țările intră pe capete în stare de urgență, în interiorul republicii e anarhie, falimentul generalizat dă cu piciorul în ușa noastră, iar liberalii sunt fierți. Omul fără meserie rămâne fără carte de muncă, iar omul fără nici un proiect vrea musai jucăria lui. Pe care, de altfel o are, dar pe care nu știe s-o folosească. Fiindcă el e obișnuit, de când a fost inventat ca personaj public, să fie întors cu cheița din spate. Nici măcar țărăniștii nu au reușit să se autodistrugă atât de rapid și de spectaculos. Le-a luat niște ani buni să se prindă lumea că-s ratați și că nu merită să pariezi o para chioară pe ei. Ăștia s-au trezit cu pleașca unor pesediști inconștienți care și-au dat singuri foc și au crezut că 40% li se cuvine. Și că pot și mai mult. În toată existența lor, cu politicieni de talie că Brătienii la cârmă, nu au reușit așa scoruri politice. Da’ nu le-a ajuns. Au vrut mai mult și mult mai mult decât mai mult. Așa că o să se aleagă praful. De ei și de o țară întreagă. Care în curând nu va mai fi în stare să plătească repatrierea masivă a emigrației și costurile ulterioare, plus lefurile armatei de funcționari de stat. Și va realiza că e prea târziu…”, scrie Victor Ciutacu, pe blogul personal.