Victor Ciutacu, la borna 100.000 din amenzile CNA: 'Nu-mi închide gura o mână de politruci pescuiți de partide'

Jurnalistul Victor Ciutacu anunță că emisiunea sa de la România TV, „Punctul culminant”, a strâns amenzi de la CNA în valoare de 100.000 de lei. Realizatorul TV anunță că nimic din politica editorială a emisiunii nu se va schimba, chiar dacă „o mână de politruci” încearcă să-i închidă gura.

„Azi am depășit, "grație" cenzorilor ridicoli de la CNA, suta de mii din amenzile date pentru că Punctul culminant e emisiune, nu serviciu de PR guvernamental sau oficină a propagandei de partid și de stat. Iar suma asta s-a acumulat nu de-a lungul istoriei recente, ci numai de când a început Jihadul la comandă împotriva nealiniaților. Nu-i nici o mândrie, e silă. Amestecată cu amărăciune, pentru că banii ăia, pe care postul îi plătește ca să hrănească o liotă de birocrați fără cariere și fără coloană vertebrală, puteau fi infinit mai bine folosiți pentru funcționare. Dacă am, totuși, vreo satisfacție, atunci notați: politica editorială nu se schimbă. Și, vă asigur, nici atitudinea mea. Nu-mi închide gura o mână de politruci pescuiți de partide și numiți în niște dregătorii pentru care n-au nici chemare, nici talent, nici palmares profesional. Dincolo de faptul că e meseria mea (și, pe cuvânt, n-am de ce să fiu modest, chiar mi-o fac bine), vă datorez asta vouă, cei care mă (și ne) urmăriți seară de seară. Faptul că sunteți atât de mulți se vede în audiențe și, logic, în încasări. Ca o paranteză pentru cârcotași, nu și în buzunarul meu, am aceeași leafă de pe vremea când mă bătea Gâdea de nu mă sculam de jos.

N-am chef de patetisme ieftine, am treabă, mă așteaptă încă o emisie grea. Așa că închei asigurându-vă că rămân același, pe același post, la aceeași oră, cu aceeași atitudine. Nu m-am îndoit la asaltul băsiștilor, n-am s-o fac nici după ce aceiași nefrecventabili băsiști, transformați o vreme în iohanniști și pregătiți azi să muște mâna care i-a hrănit, și-au luat viteză și împart misiunea cenzoratului cu altădată dușmanul de clasă Raed Arafat...”, scrie Victor Ciutacu pe Facebook.

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a sancţionat, miercuri, cu amenzi de 45.000 de lei postul România TV din cauza încălcării legislaţiei în domeniu prin referirile la primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, şi a acuzaţiilor aduse şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, potrivit unui comunicat al instituției.