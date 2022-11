Victor Ciutacu nimicește CNA, după ce RTV a fost amendat și jignit într-o șediță: Stabor interlop!

Jurnalistul Victor Ciutacu a izbucnit pe Facebook după ce postul România TV ar fi fost jignit în cadrul unei ședințe CNA. Ovidiu Vanghele, reprezentant al portalului "Să fie lumină" a reclamat RTV pentru materialele cu călugărul amant, care a acuzat înalte fețe bisericești de homosexualitate. Vanghele ar fi insultat tot postul RTV de față cu membrii CNA, fără să fie întrerupt.

Jurnalistul Victor Ciutacu s-a dezlănțuit pe Facebook la adresa CNA și a lui Vanghelie:

"Aud ca, sub ochii admirativi ai unei majoritati a CNA, o creatura bizara si-a permis, fara sa fie intrerupta, sa jigneasca un intreg post tv. Cel la care lucrez. Ca primata aia vorbeste cum scrie, adica prost ai vulgar, nu e problema mea. Dar, ca nevertebratele alea incompetente, incapabile sa-si gaseasca un loc de munca la privat, trimise de partide la stat sa faca umbra pamantului pe bani de la noi, permit asta, deja ma priveste in mod direct. Pentru ca, legal, rolul CNA este cu totul altul, nu sa se prosterneze legislativ in fata unor forme primare de inteligenta.

Mi se rupe la modul cel mai grandios cu putinta de amenda profund nedreapta si nejustificata legal pe care ne-am luat-o. Nu e nici prima, nici ultima, deja m-am obisnuit cu mizeria. Dai cu sapun si se ia jegul. Eu am incetat demult sa mai iau in serios caricaturile alea care, fara posturile politice de la CNA, ar face coada la fortele de munca. D-aia nu ma prezint niciodata la staborul lor interlop, oricine m-ar reclama si indiferent pentru ce. E treaba administratiei postului daca va contesta sau nu in instanta noua taxa de smecherie introdusa pe piata de niste recuperatori fara trecut si fara viitor in meseria pe care teoretic o reglementeaza. Cat despe buboiul ala purulent si pestilential care a emis azi flatulentele alea verbale pe gaura gurii, inteleg ca preda studentilor la stat. Aici are si Iohannis dreptatea lui, Romania e un stat esuat, e bine sa ne spalam cat mai des, iar invatamantul trebuie reformat de la fundatie", scrie Ciutacu pe Facebook.