Victor Ciutacu RUPE TĂCEREA: Florian Coldea, PRESIUNI pentru închiderea procesului intentat Sorinei Matei / VIDEO

Jurnalistul Victor Ciutacu a venit în cadrul interviului acordat ŞTIRIPESURSE.RO cu dezvăluiri neaşteptate. Ciutacu susţine că primul "conflict" pe care l-a avut cu Sebastian Ghiţă a fost când a insistat ca jurnalistul să retragă procesul pe care acesta i-l intentase colegei sale, Sorina Matei. Ca mai târziu să afle, spune el, că cel care făcea presiuni prin intermediul lui Ghiţă era, de fapt, fostul şef din SRI, Florian Coldea.

"Când a început să se roage de mine să îmi retrag procesul împotriva Sorinei Matei, care m-a întâmpinat cu o rangă în dinţi. Proces pe care l-am câştigat şi spre onoarea ei, a plătit tot. (...) Noi nu am vorbit deloc. M-a anunţat avocatul că am câştigat definitiv şi în ziua aia m-a sunat cineva. Îmi zice "Bună, sunt Sorina". Era să-mi cadă telefonul din mână. Sorina care? "Sorina Matei. Dă-mi contul să îţi dau banii. Sunt la bancă". "Păi stai, fată, că nu s-a dat nici motivarea". (...) În câteva minute aveam banii în cont. (...) Şi Sebi a insistat foarte mult să-mi retrag procesul. Eu i-am spus de la bun început că o dau în judecată. Mi-a zis că e treaba mea ce fac. Am dat-o în judecată şi apoi a început s mă preseze. El şi apoi alţi doi oameni pe care nu vreau să-i implic. Ca după ani de zile să-mi spună că insista de fapt Coldea. Dacă minte Sebi, mint şi eu.", a precizat Victor Ciutacu.