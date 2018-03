Victor Ciutacu elucidează MISTERUL plecării sale de la Antena 3: 'Sebi m-a convins...' / VIDEO

În anul 2013, după ce a lucrat timp de 9 ani în trustul Intact, Victor Ciutacu a plecat la România TV. La aproape cinci ani de la mutare, jurnalistul a dezvăluit într-un interviu pentru ŞTIRIPESURSE.RO care a fost motivul.

"Pe mine Sebi m-a convins, ca să nu avem vorbe. Sebi a încercat să mă convingă încă de când era manager la Realitatea sau ce era el. Avea o fixaţie. Era convins că sunt, zicea el, un ziarist cu capital social uriaş. Era abia intrat în PSD şi bănuiesc că avea şi interes politic. (...) Că m-a salvat Coldea, m-a dat afară Voiculescu, au fost multe ipoteze. (...) Nu am reuşit să mă cert cu nimeni, deşi am un talent. Şi se vede că şi la cinci ani, când a ars la Antena 3, am sărit primul din baie, la fel şi băieţii. (...) De la România TV? Ca să fiu sincer, nu am avut discuţii. Dar nici la Antena nu am avut discuţii legate. Şi cu Sebi am avut discuţii şi mereu o reluam de unde o lăsam. Înaintea lui Sebi Vântu a încercat să mă convingă. (...) Iar aici nu a insistat, mă bate Dumnezeu să spun că a fost coadă la uşa mea.", a povestit Victor Ciutacu în cadrul interviului acordat ŞTIRIPESURSE.RO.

Cât despre diferenţa majoră dintre România TV şi Antena 3, jurnalistul a spus: "E o diferenţă de concept editorial. Din nefericire pentru Antena, au ajuns să facă ce ridiculizau la noi, au tabloidizat. Dar lor nu le iese. Are Chelemen mulţi ani înaintea lor. (...) RTV e un tabloid foarte bine făcut la ce cere piaţa acum. Totuşi, Antena era o televiziune scorţoasă, era alt tip. Eram ăla la costum,vineri seara şi m-am trezit într-un soi de haos bine organizat. Cu burtierele alea pentru care ne-au înjurat toţi şi acum toţi le folosesc. A fost greu pentru mine la început, pentru că am crezut că merg pe aceeaşi cărare. De unde, frăţioare?"