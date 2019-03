Victor Negrescu, susţinut de PSD Alba pentru candidatura la europarlamentare

Comitetul Executiv al Organizaţiei PSD Alba a votat vineri, în unanimitate, susţinerea fostului ministru pentru afaceri europene Victor Negrescu pentru candidatura la funcţia de europarlamentar, potrivit unui comunicat transmis STIRIPESURSE.RO

Victor Negrescu este unul dintre liderii importanţi ai Partidului Social Democrat şi un coleg implicat şi devotat al organizaţiei de Alba. Pregătirea şi experienţa sa în calitate de fost ministru al afacerilor europene şi de europarlamentar îl recomandă pentru această candidatură", a declarat, potrivit sursei citate, preşedintele PSD Alba, deputatul Ioan Dîrzu.

Vezi și: Sorin Ovidiu Vîntu, INTERVENȚIE SHOW: 'Mie îmi place Augustin Lazăr, nu înțeleg de ce e hărțuit de Tudorel Toader'



Prezent la şedinţă, Victor Negrescu a spus că este onorat să poată reprezenta judeţul Alba, Regiunea Centru şi, în general, proeuropenii de stânga în viitorul Parlament European. Fostul ministru s-a declarat convins că PSD are "toate şansele" să obţină cele mai bune rezultate la alegerile europarlamentare, "cu o echipă puternică, bine pregătită".



"Reprezentarea pe listă va depinde de decizia finală a colegilor noştri din conducerea naţională a PSD. În cei aproape trei ani de mandat în Parlamentul European, am promovat activ România şi, în mod special, Transilvania şi zona de vest a României la nivel european, am militat pentru aderarea României la Schengen, am fost europarlamentarul care a generat cele mai multe proiecte pilot, în valoare de aproape 60 de milioane, şi m-am bucurat de respectul colegilor obţinând Premiul de Europarlamentarul Anului pe agenda digitală", a afirmat, potrivit comunicatului, Victor Negrescu.



Acesta a mai menţionat că, în calitate de ministru, a creat formatul de dialog al miniştrilor de afaceri europene cu Franţa şi Germania, a finalizat pregătirile privind Preşedinţia României la Consiliul UE. "Prioritatea mea este să folosesc toată experienţa mea pentru a ajuta la creşterea influenţei şi profilului României la nivelul Uniunii Europene", a mai spus Victor Negrescu.



În urmă cu cinci ani, Negrescu a devenit europarlamentar din partea PSD pentru legislatura 2014-2019, după ce Ecaterina Andronescu a renunţat la mandatul său în favoarea acestuia. În 2017, Victor Negrescu a fost numit ministru delegat pentru afaceri europene, funcţie pe care a ocupat-o până în noiembrie 2018.