Victor Pițurcă arată de parcă ar fi găsit elixirul tinereții: La 66 de ani, sunt două ingrediente simple!

Are 66 de ani, dar nu îi dai nici 45 de ani! Victor Pițurcă rămâne unul din cei mai bine bărbați din România. Iar timpul pare să îl ocolească, la fel ca și kilogramele în plus! Dacă la mijloc ar putea fi vorba de moștenirea genetică, Victor Pițurcă recunoaște că are două arme secrete care îl ajută să arate de invidiat!

Am făcut glume pe seama asta. Probabil e și ereditar și pe urmă sunt două ingrediente foarte simple: faci sport și mănânci puțin. Nu bagi în tine cu nemiluita. Mai am și eu zile când mănânc, dar în general mănânc foarte puțin. Și legume, și carne. Din comerț nu mănânc. În România se aduc fructele, legumele de cea mai joasă calitate. Pe România trage toată lumea. În fiecare zi merg la pădure, 7, 8, 10-12 kilometri. Acasă, gimnastică, dimineața, seara. Mănânc normal, nimic secret, așa, în mod deosebit… Mănânc normal, ca un om normal, câte puțin. Dar mereu mâncare de calitate, adică din asta mai țărănească, așa cum sunt eu.Eu nu mănânc decât de la ferma mea, carne, ouă și lapte de țară, nu cumpăr din magazine nimic. Și m-am lăsat de fumat de foarte mulți ani, a declarat Pițurcă, în cadrul unui podcast, conform debarbați.ro.